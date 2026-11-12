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點亮一盞燈 聯電課輔班20周年論壇 陪萬名孩子勇敢做夢

文／ 陳怡帆 提供

聯電課輔班20周年舉行《點亮孩子未來》論壇，聯電副總經理郭臨伍（中）、導演吳念真（左五）與論壇貴賓合影。 圖／聯電科技文教基金會 提供
聯電課輔班20周年舉行《點亮孩子未來》論壇，聯電副總經理郭臨伍（中）、導演吳念真（左五）與論壇貴賓合影。 圖／聯電科技文教基金會 提供

聯電科技文教基金會11日於臺大醫院國際會議中心舉辦「聯電，點亮孩子的未來—聯電課輔班20周年論壇」，邀請中華民國快樂學習協會名譽理事長吳念真專題演講，並集結博幼社會福利基金會、漢慈公益基金會、中華民國快樂學習協會、成功大學資訊工程系教授蘇文鈺，以及聯電課輔班校友與第一線老師，從企業、民間團體到學界，共同探討AI時代下的教育落差，以及如何為孩子的課後時光找到更多支持。

論壇由聯華電子公共事務暨企業訊息副總經理郭臨伍開場致詞，國立臺南大學副校長李建億、衛生福利部社會及家庭署家庭支持組組長簡杏蓉也到場共襄盛舉。

郭臨伍表示，看到陪伴孩子的力量從聯電志工、員工延伸到更多夥伴，深感欣慰，期盼企業、民間與政府攜手，讓論壇成為持續努力的新起點。李建億指出，臺南大學聯電課輔中心20年來陪伴近六千名學生，不少人日後回來當志工、走上教育第一線。簡杏蓉則勉勵與會者：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光走出黑暗。」

聯電課輔班校友（右起）葉祐慈、蘇慧芸、董宗翰分享成長故事，從被陪伴的孩子，長成陪伴他人的大人。 圖／聯電科技文教基金會 提供
聯電課輔班校友（右起）葉祐慈、蘇慧芸、董宗翰分享成長故事，從被陪伴的孩子，長成陪伴他人的大人。 圖／聯電科技文教基金會 提供

20年陪伴萬名孩子 希望種子長成大樹

對許多家庭來說，放學鐘響後到家長下班前的那幾個小時，是孩子最容易落單的時刻。2005年聯華電子啟動「播撒希望種子：弱勢家庭學童教育協助計劃」，由聯電科技文教基金會在新竹、台南設立免費課輔中心，讓孩子在課後有一個安心停靠的地方。二十年過去，已有超過一萬名孩子在這裡寫完作業、說出心事，也在考卷之外，慢慢找到擅長的事，成為自己生命的光。

聯華電子科技文教基金會專案經理何蕙萍，回顧課輔班成立的初衷、一路上遇到的難題與轉型。她坦言，竹科工作條件優渥，課輔班成立初期連志工都難找，之後逐步結合清大、陽明交大與社區資源，台南則是在服務中成長，結合師培資源茁壯。課輔班也因此與家庭、學校形成孩子的鐵三角。在何蕙萍看來，完成作業只是最小的事，更重要的是讓孩子在人群中找到自己的位置。她分享，曾有孩子以為大學生志工下學期就不會再來，這句話讓那位志工決定留下，一陪就是四年。何蕙萍也期許，未來最好的狀態是沒有課輔班，那代表所有孩子都被公平地對待。

逐年播下的種子，如今已經長成大樹。在「當希望的種子長成大樹」焦點對談中，何蕙萍與三位課輔班校友，來自國立臺南大學聯電課輔中心的董宗翰、蘇慧芸，以及聯電聖心課輔中心的葉祐慈同台。三人如今分別是國小代課教師、半導體工程師與兒少機構社工。董宗翰覺得自己的想法在課輔班被看見，走得慢，不一定是被拋下的那一個，也能好好被接住；蘇慧芸小時候個性內向、學習落差不知道如何求助，是課輔老師耐心陪伴成為學習前進的繩索。她更在一次企業參訪走進科學園區，種下日後成為工程師的種子；幼時課輔班的經驗，是葉祐慈安心與歸屬感的來源，一起玩桌遊、寫作業這些簡單的陪伴，也讓她想成為陪伴別人的人。

每個孩子都是我們的未來 點亮一個希望

紙風車劇團長年走遍全台鄉鎮，導演吳念真在不同城市，望著台下一張張小臉，看見了學習資源的落差，此後號召成立快樂學習協會，在各地開設免費的孩子的「秘密基地」。他回憶，巡演結束後，收到老師來信，形容演出就像一場煙火，散場後地方依舊沒有改變，許多隔代教養、單親家庭的孩子下課後無處可去。當時最反對開課輔班的其實是他自己，後來他才發現，早有企業默默投入課後輔導二十多年，只是各界資源未能有效整合。吳念真認為小孩子最需要的，第一是陪伴、第二是讚美、第三是鼓勵。

成大資工系教授蘇文鈺與博幼、漢慈、快樂學習協會代表及臺南大學聯電課輔中心老師康智凱，進行焦點對談，共同探討教育現場的困境與解方。 圖／聯電科技文教基金會 提供
成大資工系教授蘇文鈺與博幼、漢慈、快樂學習協會代表及臺南大學聯電課輔中心老師康智凱，進行焦點對談，共同探討教育現場的困境與解方。 圖／聯電科技文教基金會 提供

AI時代的教育落差 第一線夥伴一起補位

當標準答案彈指可得，資源的落差卻可能讓孩子的起跑點越拉越遠。下午場以「不讓任何孩子被放棄」為軸，由教育翻轉偏鄉貧窮循環的博幼社會福利基金會，以「自立取代救濟」陪伴高關懷家庭的漢慈公益基金會，以及在全台設有數十處據點的中華民國快樂學習協會，三個長年深耕課輔的團體分享第一線的日常。

博幼執行長陳良枝表示，會持續守護孩子的教育權、健康權與發展權，一路陪伴到25歲，希望見證孩子脫貧，終結貧窮世襲。漢慈執行長尹春瑜從脆弱家庭切入，強調陪伴一個孩子，就是支持一個家庭，並指出疫情後數位落差加深，兒少心理健康風險也持續升高。快樂學習協會秘書長魏毓珊則盼讓心理師成為每個秘密基地的標配，讓基地成為孩子練習表達情緒的地方。

長期推動偏鄉程式教育的成大資工系教授蘇文鈺，從AI時代的教育不平等切入，探討如何讓孩子建立自信、發揮天賦。蘇文鈺分享，有孩子為了設備上的名牌，固定到課堂報到；有孩子透過拍紀錄片重新認識家鄉，也有閱讀障礙的孩子從藝術找到興趣，自學3D建模與日文，如今在遊戲公司工作。他認為，我們無法強迫孩子前來，但不放棄每一個願意走進課堂的孩子。

聯電副總經理郭臨伍與資深處長杜光凱與講者，共同揭幕孩子們的夢想畫作，期許讓孩子勇敢做夢。 圖／聯電科技文教基金會 提供
聯電副總經理郭臨伍與資深處長杜光凱與講者，共同揭幕孩子們的夢想畫作，期許讓孩子勇敢做夢。 圖／聯電科技文教基金會 提供

Draw All You Can 企業不只出資 更能長期陪伴

一整天的論壇，最後聚焦在三個問題：孩子需要什麼？課輔現場缺什麼？企業與社會又能補上什麼？聯電用20年的經驗給出其中一種答案，企業能做的不只是捐款，也能年復一年守在孩子身邊，把學校、家庭與民間團體的力量串在一起。

聯華電子公共事務暨企業訊息資深處長杜光凱發表宣言「Draw All You Can，讓孩子勇敢做夢」。他指出，各界投入課後陪伴的資源仍然分散，需要跨平台合作、彼此串聯；如何讓第一線工作者保有勇氣與熱忱，也是大家共同的挑戰。杜光凱也代表宣示，聯電將投入更多資源支持第一線人員，並扛起串聯各界的平台責任。本次論壇開啟了各界的對話，只是一個開始，未來也將持續走下去。

論壇最後，杜光凱與所有講者一同揭開夢想畫作。孩子們把長大後的模樣留在畫布上，有人已經想得清楚，有人還在摸索，但每一筆都是自己畫下的答案。這幅畫象徵填補課後的空白，為人生添上色彩，也替走過20年的聯電課輔班，留下最真實的註腳。

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