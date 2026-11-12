COP31直擊／領導人峰會 台友邦沉痛發聲、UN秘書長批化石燃料公司暴利

正在土耳其舉行的聯合國氣候峰會（COP31），今昨兩天展開全球領袖峰會，雖然重量級大國領袖集體缺席，但在主辦國澳洲率領下，太平洋島國領袖輪番發言，凸顯本屆峰會著重海洋與島國沉沒議題。聯合國秘書長古特瑞斯則痛批，石油與天然氣公司因美伊戰爭賺進暴利、遊說團體扭曲科學，呼籲對這些公司徵收「暴利稅」（windfall tax），「化石燃料必須像恐龍一樣走入歷史」。

我國友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）昨天在峰會發言，一旦全球升溫超過《巴黎協定》的攝氏1.5度目標，海浪會侵蝕他們的海岸，洪水會摧毀城鎮、學校與醫院。

她感嘆，7月時馬紹爾海面下可見五顏六色的珊瑚，但數個月後就遭遇嚴重白化，「面對升溫超標的威脅，我們必須給予強力回應，否則我們熟知的世界就將終結」。

另一方面，古特瑞斯（Antonio Guterres）在領袖峰會指出，全球約四分之三的人口生活在依賴進口化石燃料的國家，人們暴露在價格衝擊與生活成本危機中，呼籲各國加速脫離化石燃料，並提議對大型石油公司的暴利課稅，「從化石燃料獲利最多的人，必須協助分擔他們所造成的損害」。

他呼籲各國建立新的「氣候正義協定」（Climate Justice Compact），其中四大架構為：加速擺脫化石燃料的「公正轉型」、保護弱勢族群、確保充足的資金，以及選擇合作而非地緣政治分裂。

古特瑞斯坦承，全球升溫注定將超過《巴黎協定》的攝氏1.5度目標，但希望各國加大減碳行動，讓這次超標只是「暫時的突破」。

他也呼籲已開發國家在2035年前，每年至少提供3000億美元給開發中國家，而多邊開發銀行在2030年前，履行每年1200億美元的「巴庫承諾」。