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深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

文／ 臺中市政府經濟發展局 提供

圖／臺中市政府經濟發展局 提供
圖／臺中市政府經濟發展局 提供

為協助特定工廠掌握節能減碳趨勢、提升能源使用效率及強化產業競爭力，台中市政府經濟發展局攜手逢甲大學辦理「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」，第三場將於11月13日登場，以「節能有方、低碳創價！」為主題，邀請逢甲大學講座教授周至宏、台灣產業服務基金會前技術副總陳見財，以及友達光電廠務技術開發部經理陳炳義、宇沛永續能源機電事業處資深總監廖文寬，從產業技術、製程改善及能源管理等面向，分享節能減碳策略與實務案例，協助特定工廠掌握低碳轉型方向。

此講座規劃3場專題分享，由逢甲大學講座教授周至宏以低碳綠色與數位智慧－半導體產業之永續創新議題，從低碳綠色及數位智慧切入，探討半導體產業永續創新趨勢；產基會前技術副總陳見財以特登工廠製程與公用設施減碳措施與輔導資源介紹為題，分享特定工廠如何透過製程及公用設施改善落實減碳，並介紹相關輔導資源；另由陳炳義經理及廖文寬總監分別分享節能減碳規劃路徑、節能案例，以及工廠系統節能改善與智慧化應用實務，帶領業者了解節能技術及改善方法，將減碳策略落實於日常營運。

經發局說明，本場講座邀請台中市特定工廠促進會葉振福理事長擔任與談人，結合產業實務經驗與專家交流，協助業者從能源使用盤點出發，進一步掌握製程改善、設備節能及智慧化管理等作法，依據自身產業特性規劃合適的節能減碳路徑，在降低能源成本的同時提升生產效率與低碳競爭力，逐步接軌國際淨零趨勢及綠色供應鏈要求。

經發局表示，市府也積極推動產業淨零轉型，透過「特定工廠產業淨零碳排放盤點計畫」、「台中市低碳產業供應鏈示範計畫」及「企業淨零輔導計畫」，並成立企業ESG輔導團，協助企業進行碳風險評估及環境管理。目前已輔導446家企業取得零碳認證；另針對300多家排放量較高的特定工廠規劃輔導，約52家完成盤查與改善規劃、11家完成溫室氣體盤查，其中3家已完成第三方查證並通過自主減量專案，逐步帶動產業落實碳管理。

經發局補充說明，此場講座將於11月13日假逢甲大學學思樓2樓第九國際會議廳舉行，後續系列活動將辦理為期3天的「產業轉型與智慧應用」課程，持續從淨零減碳、外貿拓銷、綠色供應鏈、產業轉型及智慧應用等面向，提供企業多元的專業資訊與實務交流。市府持續推動特定工廠合法化，同時協助業者強化產業競爭力，從「合法化」進一步邁向「轉型升級」，透過政策宣導、專業輔導及產業交流，協助特定工廠掌握節能技術與低碳趨勢，提升永續經營能力。

台中是台灣重要的精密製造產業重鎮，許多中小企業在製造技術上具備深厚基礎，若能進一步導入節能技術與低碳管理，不僅有助於降低營運成本，也能提升企業面對國際市場及綠色供應鏈要求的應變能力。講座現已開放線上報名，歡迎特定工廠業者、公協會及有興趣的企業踴躍參與，共同掌握節能減碳實務與低碳轉型契機。

報名連結: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1bDk4bRgVrIoyXQa6O5hbuRPOC6ugM7bqpcs8IbfS453zQ/viewform

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