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施振榮談AI時代新使命 盼植入王道心創造長遠福祉

中央社／ 台北12日電

宏碁集團創辦人施振榮將擔任2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，他今天分享在AI時代的新使命，希望讓所有AI都有機會植入「王道心」，以創造價值、利益平衡、永續發展的新王道智慧，引導AI從智能走向智慧，為人類創造更廣泛、更長遠的福祉。

施振榮透過旗下智榮基金會發布新聞稿指出，「AI的聰明腦愈來愈強，我希望它也能有王道心」。他說，智能幫助人們分析資訊、解決問題；智慧則進一步思考，為誰創造價值、如何兼顧不同利害關係人的需求，以及決策對現在與未來的影響。

過去施振榮推動數位機會，期望將數位落差轉化為參與發展的機會。面對AI時代，他希望更進一步，讓更多人能夠與AI共事，在提升能力的同時，也提升判斷與合作的智慧。

這個使命已經從他的日常實踐開始。施振榮與AI助理「AWin AI（阿贏）」持續對話，從整理經驗、推敲構想到比較決策方案，AI已提供許多重要參考。他則以自身經驗與王道思維檢視、修正建議，並承擔最後的判斷與決策責任。

對於下一階段的角色，施振榮將自己定位為「AI智慧化的園丁」。

「園丁的工作，是播種、培育，創造成長的條件。我希望播下王道智慧的種子，讓更多人與AI在合作中共同成長。」施振榮表示，期待將這些實踐分享給國內外所有關心AI的朋友，也邀請不同文化與專業領域的夥伴共同探索。

施振榮說，「我還在一路學習，也希望把學習的成果分享出去。讓AI擁有聰明腦、王道心，是我希望持續耕耘的使命。」

宏碁 施振榮 APEC

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