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雙鐵27日起加開110班次 離島海空運逾7萬座位 助遊子返鄉投票

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
年底大選倒數一個月，雙鐵返鄉投票車票將開搶。圖／截自threads社群
年底大選倒數一個月，雙鐵返鄉投票車票將開搶。圖／截自threads社群

今年九合一地方選舉及全國性公民投票將於11月28日登場，今年投票權人粗估達2000餘萬人，為協助民眾返鄉投票，交通部指出，11月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。

根據交通部規畫，鐵路部分，高鐵於11月27日至30日總計提供718班次，包含40班加班車，高鐵公司將持續掌握訂位及候車情形，視實際需求彈性調整運能；台鐵則於同期加開70班次，其中西部幹線20班、東部幹線及南迴線50班，總計全線每日平均運能預估較平日增加3.82%，東部幹線及南迴線增加8.6%。

交通部表示，預估11月27日中午後至晚間，以及11月29日下午起，高鐵熱門車次旅客較多，自由座可能需要較長候車時間，倘仍欲搭乘自由座可先至高鐵官網或LINE TODAY查看車站燈號，避免擁塞久候。

國道客運部分，國道客運於11月27日至29日期間規劃開行7088班次，預估每日疏運約15.5萬人次，目前國道客運整體運能尚有餘裕，將持續掌握各轉運站及路線的搭乘需求，必要時協調業者機動加班；公路局已協調遊覽車公會建立大專院校聯繫窗口，協助學生媒合租用遊覽車，便利學生返鄉投票。

離島交通方面，11月27日至30日國內航空預計提供978架次、約6.9萬個座位，其中離島航線共842架次、約6.4萬個座位。交通部說，民航局將持續掌握各航線訂位情形，協調航空公司適時因應。

在海運部分，基隆往返馬祖由「新台馬輪」及「台馬之星」提供服務，規畫8航次、5012個座位，並於11月27日及29日安排雙船航行；高雄往返馬公則由「澎湖輪」提供4航次、2400個座位，支援離島往返交通需求。

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