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氣候變遷中斷冰期 暖化改寫地球歷史

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

地球原本可能正迎來下一個冰期？美國氣候科學研究指出，受地球軌道與日照變化的影響，北極的冰川約在兩千年前曾一度開始擴張，顯示新冰期正在悄然成形。然而，隨著溫室氣體增加與全球暖化加劇，人類活動已實質改寫了地球的氣候常態。

冰川擴張中斷隱憂

每日科學》報導，美國哥倫比亞大學研究團隊透過分析加拿大巴芬島巴恩斯冰蓋下方長期被冰封而保存完好的古代植物殘骸，重建了該地區數千年來的氣候與冰川演變史。分析發現，勞倫泰德冰蓋的最後殘餘在約三千年前縮減至歷史最小範圍，但隨後一千年因北方日照減少、氣溫下降，冰川重新累積並開始擴張，這本該是下一個冰期降臨的前兆。

然而，這項長達數千年、原本極具規律與預測性的自然冰川週期，卻在近代因人類活動排放大量溫室氣體而遭到徹底扭轉。專家指出，儘管過去自然的冰期重建需要數萬年時間，但目前的暖化速度已經讓這項冰川擴張趨勢徹底逆轉，未來地球若再次面臨冰期時，恐將失去原有的基礎冰蓋。

人類逆轉自然週期

Science X》報導，過去數十萬年間，地球每隔一段時間便會自然進入冰期，而如今人類向大氣中排放的碳排放量，已經遠超過自然因素所能抵消的規模，從而實質上取消了原本應在未來幾千年內降臨的下一個冰河時代。

儘管全球暖化暫時中斷地球的自然冰期進程，但也引發海平面上升與極端氣候頻傳等嚴峻挑戰。從科學家對冰川遺跡的追蹤到人類活動對地球系統的深遠影響，當前研究再次凸顯了人類行為與自然環境變遷之間，正交織出一條未來充滿不確定性的歷史軌跡。

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