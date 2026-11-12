AIT發英雄帖 邀台灣棒球教練赴美交流

美國在台協會（AIT）今天表示，現正公開徵選7位台灣棒球教練及2位棒球相關非政府組織（NGO）專業人士，赴美國參加將於明年4月舉行的「國際體育計畫倡議」（ISPI）交流計畫，歡迎各級棒球教練或教育工作者把握機會，成為美台體育外交新篇章的推手。

AIT今天在臉書撰文指出，台灣的棒球教練如果想要升級教練層次，了解美國最新運動科技發展趨勢，以及想與美國棒球專業人士交流並建立更廣泛合作，誠摯邀請大家報名此計畫，把握前往美國進行精彩國際交流的難得機會。

根據簡章內容，這項台灣赴美棒球交流計畫是由PHInternational、AIT以及美國國務院教育暨文化事務局體育外交處共同合作，將為即將舉辦的國際體育計畫倡議交流計畫，招募7位台灣棒球教練及2位棒球相關非政府組織（NGO）專業人士，活動時間為2027年4月1日至11日。

簡章指出，這項為期10天的赴美交流，將聚焦於執教方法、運動科技、學術與體育的交會，以及建立棒球領域的國際連結；藉由實地參訪、工作坊與實作教學營，參與者將分享台灣棒球運動的發展機會與挑戰，同時深入了解美國推廣棒球的各項努力。

關於申請資格，簡章指出，必須為各級棒球教練或教育工作者（從青少年到半職業皆可），或棒球相關NGO專業人士，以及必須為台灣公民，年滿23歲，且目前非全職在學學生等。

簡章提到，此計畫涵蓋項目，包括來回國際機票、在美期間的餐食與住宿、在美國的團體交通及文化參訪行程，以及計畫期間的醫療保險。詳情可上美國在台協會臉書查詢。

AIT最後表示，徵件截止日期已延長至11月22日，歡迎大家立即申請，加入成為美台體育外交新篇章的推手。