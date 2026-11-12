COP31／水母等四年才回來 帛琉《藍色邊界》為孩子守住一片海

「海洋沒有國界，我有三個小孩，我希望他們都能在美麗的海洋環境中成長。」帛琉常駐聯合國大使席德（Ilana Seid）還記得自己兒時潛入水中時，感受到人類與海洋間的緊密連結。帛琉正遭遇嚴峻的氣候變遷衝擊，海平面上升、珊瑚嚴重白化，「海洋生機是帛琉能提供給全世界的禮物，如今已威脅到孩子的未來」。

永續美妝品牌歐萊德（O’right）長期關注氣候變遷議題，繼前兩部紀錄片《解凍格陵蘭》、《搶救馬紹爾》後，今年由董事長葛望平率隊赴帛琉拍攝紀錄片《藍色邊界》，昨在聯合國氣候峰會（COP31）海洋館舉行首映。

葛望平說，《藍色邊界》指的是生態環境的邊界，人類文明建立在健康的森林、海洋和土地之上，當環境被破壞殆盡、人類跨過這條邊界，文明也將隨之消失，「《藍色邊界》是文明的臨界點，也是選擇的起點。」

紀錄片中，帛琉青年領袖肯尼斯（Kanley Kenneth）描述，海水漫進停車場，居民只能涉水走回家。生態旅遊業者萊迪奇（Ron Leidich）回憶，返鄉後一下水，發現珊瑚全白了，「我得先失去珍貴的東西，才體會到這裡的生物多樣性有多特別。」那片珊瑚礁花了約10年才恢復，接著又遇上下一次白化。

帛琉總統惠恕仁也在片中舉知名景點水母湖為例，湖中水母1997年首度消失，2015年再度消失，這兩次消失都在一、兩年內復原；但2022年那次，足足等了四年。

不過，帛琉人沒有放棄。葛望平說，紀錄片拍攝過程中，最打動他的是帛琉人民的心態與韌性。帛琉一位女性傳統領袖「南女王」和他說，當地島民有遷徙傳統，但搬家前，會整理芋頭田、種下芋頭和椰子，留給下一個來住的人，「一般人搬走時收拾得乾乾淨淨，什麼都不留，他們卻有這種傳承。」為下一代做好準備，是帛琉人民的重要心意。

這份心意也化為政策。帛琉延續傳統禁漁令「bul」，由酋長封閉部分礁區讓海洋休養；入境旅客須在護照上簽署「帛琉誓約」，承諾不汙染、不帶走任何東西。葛望平拍攝時也發現，即使四周沒有別的船，船長仍會說：「那條界線我們不要過去，現在是保護季節。」日前帛琉曾討論是否要為了經濟開放更多海域或放寬禁令，但被人民否決了，人民還是選擇保護這片與他們共同生活、生存與共的海洋。

挑戰仍在眼前。惠恕仁在片中說：「我們知道明年3、4月，將面臨史上最嚴重的聖嬰現象，這代表沒有水。」帛琉正強化設施、把居民遷離海岸，但惠恕仁坦言，「有時候要取得資金非常困難」。席德接受本報採訪時也說，帛琉需要的錢不多，「錢其實是夠的，但我們很難拿到手」，呼籲簡化申請程序、為小島國開專屬窗口。

葛望平說，從馬紹爾到帛琉，當地人都要他別把他們當受害者，「他們不要同情，要你也捲起袖子一起做」。當地人和葛望平說，若大國真的落實減碳，「我們根本不需要這筆錢」。

同是海島的台灣能借鏡什麼？葛望平認為，台灣是全球供應鏈重鎮，AI發展帶來龐大用電，人類若要繼續發展，還是需要兼顧大自然的生態與平衡，要做到這些，「政策要先行，我們不能消極地等別人來檢討我們才做」，要有更長遠地規劃，「為我們自己、為子孫，也為台灣在國際上的位置」，隨著氣候變遷更嚴峻，像今年開始執行的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）這類的法案會愈來愈嚴謹，台灣需要做好準備。

此外，一般老百姓較無機會直接參與政策決策，但可以從消費、從生活裡做出選擇，環境教育相當關鍵。協助恢復生物多樣性也是可借鏡帛琉之處，葛望平說，《Nature》期刊曾指出，恢復生物多樣性是成本最低、最快速的方法，只要不去破壞，它就會自然復育。「帛琉的經驗可以讓大家思考，我們不要在說什麼事做得到、做不到，積極面對、執行，才是真正的解決方案。」

《藍色邊界》紀錄片未來將不收授權費，只要是公益用途都可以向歐萊德提出播映需求。葛望平說，前兩部紀錄片總共累計約6000多場播映紀錄，超過3000所學校和眾多企業參與；華航、星宇航空也在全球航線上播映，期待《藍色邊界》讓大家看見島國韌性，以及帛琉如何透過政策先行，與全民攜手保護環境。

歐萊德董事長葛望平。特派記者張文玠／攝影