領務局網站遭駭 近10萬筆護照大頭照、個資外洩

外交部領事事務局日前發現部分網站疑遭駭客入侵，發現駭客取得超過7萬個民眾護照大頭照等檔案，領務局表示，相關網站經程式修復及安全檢測後，均已恢復上線，並對本次資安事件造成民眾的疑慮與不安表達誠摯歉意。

領務局指出，該局於今年11月4日下午陸續發現部分網站疑似遭駭客入侵，經查駭客取得的資料包括，今年9月3日至11月2日期間，民眾透過個人網路預約、旅行社團件及有條件式線上申換護照管道上傳的部分護照大頭照，共計7萬2702個檔案、駐紐約辦事處自民國100年10月26日至115年11月6日期間驗證的部分授權書掃描檔，共計2萬6072個檔案，以及今年9月1日至11月9日間，民眾透過亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC）線上填表網站申請的部分資料，包括申請人照片、申請案號、性別、申請類別、出生地、職務名稱及推薦機關，共計774個申請案。

不過領務局也說明，在護照大頭照外洩部分，未發現大頭照以外的姓名、出生日期、身分證字號及護照號碼等申辦資料遭到駭客取得；在駐紐約辦事處授權書掃描檔的部分，未發現有包括國內申辦案件、其他駐外館處案件，以及出生、死亡、婚姻、學歷等其他類型文件外洩；至於在亞太經濟合作商務旅行卡的申請資料，外洩檔案未涉及申請人姓名、護照號碼及聯繫資訊等足以直接識別個人身分的重要資料。

領務局表示，在發現有駭客入侵的情況後，隨即成立資安及應變專案小組，第一時間隔離相關主機、確認受駭情形、保存相關事證並通報資安主管機關，同時規劃替代作業，以設法維持領務服務不中斷，並指出，相關網站經程式修復及安全檢測後，均已恢復上線。

領務局表示，對於本次資安事件造成部分申請件個人資料外洩及可能引發的疑慮與不安，領務局除已立即採取應變措施外，同時要表達誠摯歉意。

領務局也強調，遭駭客竊取的護照大頭照及授權書掃描檔，不影響已核發護照的效力及正常使用，民眾無須因此立即換發護照，相關授權書的驗證效力及未來核發的ABTC卡在使用上都不受影響。