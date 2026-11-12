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APEC領袖會 知情人士：台灣不因中國打壓放棄國際責任

中央社／ 台北12日電

面對中國以「一個中國」原則矮化台灣參與國際組織，知情人士今天表示，台灣在國際地緣政治、供應鏈安全及經濟穩定面臨不確定之際，更應善盡會員責任，即使中國可能從中設限，台灣也不會因此放棄國際義務；若北京違背爭取主辦權時對各會員的保障承諾，更將凸顯其對國際規則與秩序的態度。

2026年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APECEconomic Leaders' Meeting, AELM）將於11月18日至19日在中國深圳舉行，總統賴清德已敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席APEC經濟領袖會議。

知情人士整體分析而言，對台灣來說，特別在國際地緣、供應鏈安全跟經濟穩定都有相當不確定的情境下，作為一個在各層面發展迅速、穩健的會員，台灣今年的參與格外重要，也是台灣善盡會員和國際責任，貢獻己力的時刻。

該人士表示，至於中國國台辦在11日的記者會宣稱台灣的參與是基於所謂「一個中國」的矮化說法，知情人士說，相較於這些北京這些的小動作，台灣過去幾年因應國際變局、挑戰的經驗，在這個時候正是許多會員關注的。為了這樣的國際責任、會員義務，即便中國各種小鞋或可預期，台灣還是不會把這樣的義務和責任拋棄。人選的選擇上，也會反映這樣的思考。

知情人士指出，中國為了爭取今年的主辦權，當時向台灣在內各經濟體會員國做出各種將確保各會員權益不受影響、會確保會議品質等的保證，如果最後中國違反了這些保證，只證明中國對於國際規則和秩序的態度。對照台灣對於會員責任，國際義務的信守和積極，北京會顯得相當不堪。

該人士說，就算後面邀請了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩站在一起，只更顯得CRINK（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）的印象正是根深蒂固。這位人士也說，事實上在中國外事系統列為必修的「中國外交史」中，有一個知名的外交典故「晏嬰使楚」，幾千年前就提醒了主辦國際事務的道理，至於中國想藉由矮化國際組織會員來凸顯自己是開大門的大國，抑或是開小門的另一國，就看北京當局自己對自己的忖度了。

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