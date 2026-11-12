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駐美代表處：啟動台灣學人計畫 深化台美夥伴關係

中央社／ 華盛頓11日專電

台美10日簽署合作備忘錄，啟動台灣學人計畫，駐美代表俞大㵢表示，歡迎美方官員赴台學習中文，並到政府機構、立法機關及非政府組織工作，持續深化台美夥伴關係。美議員也說，美台領袖聚集在一起，對維護共同安全利益至關重要。

駐美代表處今天發布新聞稿表示，俞大㵢昨天下午與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（IngridLarson）在AIT華盛頓總部共同簽署「台灣學人計畫」合作備忘錄。「台灣學人法案」原始提案人之一、美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera），以及多位美國國務院官員到場見證。

駐美代表處指出，台美在這項合作備忘錄的架構下，將安排美方官員赴台學習中文至多一年，接著在台灣相關政府機關、立法院或非政府組織工作至多一年，以深化台美間的了解及交流。

俞大㵢致詞表示，「台灣學人法案」先前於美國國會提出時，獲得跨黨派國會議員支持，包括時任聯邦參議員的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

俞大㵢說，歡迎美方官員赴台學習中文，並到台灣政府機構、立法機關及非政府組織工作，以持續深化台美夥伴關係。

另外，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天發布聲明表示，透過人與人之間的交流將美台領袖聚集在一起，對維護共同安全利益至關重要。

穆勒納爾指出，這項學人計畫對美台堅實的雙邊夥伴關係而言，是雙贏之舉。

他還說，透過投資這些關係，「我們向中國共產黨傳達強烈的訊號：美國正與區域內的盟友及夥伴緊密合作，而台灣並非孤身一人」。

台灣外交部說明，這項計畫旨在透過語言訓練、政策研習及實務交流，培育具語言能力且深入了解台灣議題及印太區域事務的美國政府專業人才，進一步深化台美夥伴關係。學人完成華語及區域研究訓練後，可安排至台灣政府部門或民間組織進行交流，有機會直接了解台灣實務運作及政策環境。

駐美代表處 台美 美國國務院

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