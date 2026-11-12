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蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

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蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

聯合報／ 記者黃婉婷詹宜庭唐筱恬林銘翰／台北即時報導
有「全台最大蚊子園區」之稱的南投中興新村，閒置宿舍、環境維護及管理權責不清等問題仍待解決。圖／立委游顥辦公室提供
有「全台最大蚊子園區」之稱的南投中興新村，閒置宿舍、環境維護及管理權責不清等問題仍待解決。圖／立委游顥辦公室提供

國發會投入十五億元活化中興新村，卻遭地方與立委質疑成效不彰，園區仍多處荒廢，被譏諷「全台最大蚊子園區」。朝野立委日前到現場考察，國民黨南投立委游顥指出，中央投入資源活化，地方居民卻仍面臨住宿權益、閒置宿舍治安及環境維護等問題，盼國發會能務實解決；民眾黨立委洪毓祥指出，目前活化成果仍停留在「點有亮、面還沒有活」，要求國發會提出完整規畫及具體改善時程。

不少房舍、宿舍閒置 議員籲中央適度放寬用途

地方居民反映，中興新村雜草叢生，影響巷道通行，且有蚊蟲及環境維護問題。地方里長反映環境維護經費不足，地方議員則說，不少宿舍仍處於閒置狀態，加上使用限制過多，建議中央適度放寬用途。

游顥表示，除了蚊子館疑慮，當地居民更在意住宿權益問題，以及閒置宿舍治安、路樹及周邊環境維護，國發會在這裡蓋了體育館後未對外開放，整體活化讓居民無感，當地還有三千多居民都很怕被政府趕走，活化不能只談開發效益，卻忽略現有居民的處境。

洪毓祥指出，中興新村的中興會堂已重新啟用、省主席官邸導入餐飲，以及部分宿舍有人入住，但中興新村占地兩百多公頃，不能只憑少數場館修繕完成，就認定整個園區活化成功，仍有不少公有房舍、宿舍及公共空間處於低度利用，「有人來，但不一定有人留下來」，「每個單位都管一點、卻沒有人負最後責任」的制度，是活化最大的障礙之一。

國發會端出婚育宅、特色餐廳與旅館拚長住人口

被貼上最大蚊子園區標籤，中興新村如何活化成難題，國發會參事兼中興新村活化專案辦公室主任吳文貴說，全區被南投縣府指定為文化景觀，受文資法規範，只能保留原貌修繕。為突破限制並引進人口，國發會將全區畫分為三大核心，北核心保留行政機關與歷史文化，中核心朝休閒生活與商業發展，南核心交由中興大學發展為大學城，前五年的第一期計畫著重修繕硬體設備，未來將推出第二期中程計畫，導入婚育宅、特色餐廳與住宿，加強活化力道。

吳文貴說明，中興新村房舍已達六、七十年高齡，必須整修才能吸引人進駐，因此十五億元預算著重基礎建設，包括主要道路重鋪、全面汰換路燈、優化公園、宿舍改善及中興新村地標省府大樓、中興會堂等古蹟修復，也完成一百四十戶宿舍整修、後續一百二十戶也即將完工，目前修繕完的宿舍使用率績效均達標，已帶入約六百六十名中央機關常住人口；南核心中興大學也帶入約兩百五十名師生入住。此外，扣除機關員工與原眷戶，中興新村平日每天仍有一點一萬至一點二萬的人流，假日也有一點六萬至一點七萬，大型活動時更多。

吳文貴透露，國會發已將原省主席官邸標租作特色餐廳及引進民宿聚落，另將兩棟單身宿舍改建為旅館，預計明年上半年完工後委外經營；同時正與內政部協商導入婚育宅，期盼補足食、宿、遊、購、行產業資源，促進在地就業與商機，將人流轉化為永續長住的活水。

洪毓祥認為，中央應確立中興新村的發展定位，究竟要朝休閒旅遊、銀髮養生聚落，還是地方產業園區發展，一定要說清楚，不能各做各的，「中興新村最大的問題不是缺建築，而是缺乏穩定人口、消費與工作機會」如果只是修繕宿舍、整理公共空間，但是卻沒有足夠的就業人口、商業機能與長期進駐單位，最後很容易變成「白天有人參觀、晚上沒有生活」的空城。

立法院經濟委員會8月赴中興新村考察，地方里長反映環境維護經費不足。圖／立委游顥辦公室提供
立法院經濟委員會8月赴中興新村考察，地方里長反映環境維護經費不足。圖／立委游顥辦公室提供

中興新村內無人居住的老宿舍，隨著歲月破敗，與還有人的屋舍形成對比。記者賴香珊／攝影
中興新村內無人居住的老宿舍，隨著歲月破敗，與還有人的屋舍形成對比。記者賴香珊／攝影

中興新村近年來人潮流失，攤商與店家開店都抱著交朋友的心態生活。記者黃仲裕／攝影
中興新村近年來人潮流失，攤商與店家開店都抱著交朋友的心態生活。記者黃仲裕／攝影

蚊子 中興新村 立委

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