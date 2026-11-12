台灣學人計畫 美議員貝拉：讓美國官員更瞭解台灣

台美昨天簽署台灣學人計畫備忘錄，當時推動立法的美國聯邦眾議員貝拉今天指出，台灣是維護印太和平穩定的重要夥伴，學人計畫讓美國官員在台生活工作，取得一手經驗，將建構未來世代強化夥伴關係所需的專業及人脈。

台美雙方10日在華府簽署台灣學人計畫（TaiwanFellowship Program，TFP）合作瞭解備忘錄，推動提案的聯邦眾議院國會台灣連線共同主席貝拉（AmiBera）與國務院亞太助卿戴桑布雷（MichaelDeSombre，另譯：麥可德）、教育及文化局助卿狄倫（Cate Dillon）到場。

備忘錄由駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署。

貝拉在2021年提出台灣學人法案，2022年12月由時任總統拜登（Joe Biden）簽署生效，全案納入2023年國防授權法。

貝拉辦公室新聞稿指出，當初提出跨黨派台灣學人法案，目標是投資未來將協助形塑美國外交政策的下一代公務員，強化夥伴關係。貝拉表示，很驕傲看到法案在2022年簽署成為法律，本週達成的協議是願景成真的重要步驟。

他說：「台灣是維護印太和平穩定的重要夥伴。美國官員能夠在台生活工作，取得一手經驗，將建構未來世代，強化夥伴關係所需的專業與人脈。由衷感謝國會跨黨派夥伴，美國在台協會與駐美代表處協助促成落實計畫。」

台灣學人計畫將讓美國下一代公務員，更深入瞭解台灣歷史、文化與政治局勢，強化雙方人民聯繫，確保美國印太外交政策建立在第一手經驗上。

10日的簽署儀式代表落實立法的重要進展，同時展現美國跨黨派持續投入強化夥伴關係的堅定承諾。

貝拉在3日舉行的期中選舉於北加州選區勝出連任，民主黨在兩院居多數，預料將接任眾院外交委員會亞太小組主席。