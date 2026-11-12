舊車換電動車補助 延至2030年

今年氣候峰會談判聚焦「電氣化」，專家日前指出台灣運輸部門電氣化比率僅約百分之一，低於全球平均。為持續推動運具電動化，環境部昨預告修正「老舊車輛汰舊換新空氣汙染物減量補助辦法」，將原訂年底屆滿的補助期限，延長至二○三○年底。民眾汰舊換購電動車或低汙染車輛，依車種不同，可獲得一千至三萬元不等補助金。

根據環境部統計，老舊車輛汰舊換新從二○二二年推出以來，僅十四點六萬輛老舊車輛響應，然而截至去年底，全台光是車齡十年以上的老舊機車仍逾六百萬輛。

對此，監督施政聯盟執行長許心欣認為，電動車容易帶來里程焦慮，電池成本與回收、充電近便性，都會影響民眾換購意願，而且就算有補助金，電動機車、汽車價格還是偏貴，更不用說後續的費率，不見得符合經濟效益。建議環境部揭露成效，這些抵換實際減少多少汙染源。