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彭啓明：淨零鏈結循環經濟

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）期間，環境部舉辦一系列論壇。環境部長彭啓明昨於論壇以「從氣候行動到循環轉型：打造台灣循環經濟新競爭力」為題，分享台灣減碳成果與循環經濟政策方向。他表示，未來淨零跟循環經濟間的鏈結會愈來愈多，而國際氣候治理正從廢棄物管理轉向資源轉型。

彭啓明說，過去談氣候行動，大家想到的是能源與碳排放，但氣候問題的下一階段，答案很大一部分在「物質」，也就是如何生產、使用和回收每一樣東西。

彭啓明引用聯合國環境署推估指出，全球都市廢棄物將從二○二○年的廿一億公噸，增至二○五○年的卅八億公噸，成長了百分之七十八。能源雖能脫碳，但只要經濟模式還是「開採、製造、丟棄」，物質消耗和廢棄物就會隨著成長一起膨脹，「真正能長久解決問題的，只有循環經濟。」

彭啓明說，循環經濟自COP28首度寫入締約方大會決議，COP31更以「零廢棄」為主軸，國際氣候治理正從廢棄物管理轉向物質與資源轉型。而台灣擁有全民參與的資源回收基礎，下一步要從「回收更多」走向「用得更聰明」，因此推動資源循環雙法，以循環生產、循環服務與妥善管理三大面向，聚焦八大優先循環產業，而他認為，循環經濟是所有產業的策略性基礎設施。

彭啓明還說，環境部將透過擴大需求、提升獲利、吸引資本、留住人才四大政策槓桿，搭配每季產業圓桌對話，並推動「台灣循環經濟政策白皮書」，研訂未來十年發展路徑。

彭啓明 淨零 廢棄物

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