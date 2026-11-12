失智症基本法草案立院首審 僅通過「6個字」法條名稱

立法院於昨日首度逐條審查「失智症基本法草案」，版本多達十五個，但其中竟無行政院版本，衛福部次長呂建德以「失智症立法此例一開，恐有其他疾病可能跟進」為由，反對立法，然大部分立委均支持立法。昨僅通過草案法條名稱「失智症基本法」六字，第一條法條說明即因未獲共識，予以保留。

立法院社福及衛境委員會昨審查「失智症基本法草案」，衛福部公開表態，對於此立法仍有疑慮，因此未提出行政院版本，次長呂建德表示，行政院頒布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案三點○」，長照推動小組也提供失智症照顧，若針對失智症立法，此例一開，恐有其他疾病可能會跟進，立法必須謹慎。

大多數立委希望盡速制定失智症相關法案，以保障失智患者人權，不讓照顧服務斷鏈。國民黨召委陳菁徽指出，現行「失智症防治照護政策綱領三點○」的法律位階及政策穩定性均不足，希望透過基本法，明訂國家的責任，跨部會分工，定期檢討機制，且能要求政府編列相關預算，建立穩定的法治基礎。

「失智症基本法有其必要性」立委廖偉翔說，許多失智症患者於確診後，因家屬不清楚病理，且有錯誤認知，導致全家陷入驚恐狀況，現行法律體系無法達到家屬的需求，呼籲盡速立法

立委邱慧洳表示，衛福部以「其他疾病可能跟進」為由，拒絕制定「失智症基本法」，這是轉移及模糊焦點，失智相關照顧等散落在各處法規、缺乏整合，「失智症基本法」制定有其必要性，才能整合點線面等各方面。

執政黨立委劉建國指出，如果衛福部對「失智症基本法」的「基本法」字眼有所疑慮，或許名稱可改為「條例」，建議仍應朝向立法制定，符合社會期待。立委林月琴認為，失智患者人數愈來愈多，相關照顧、服務等層面並非僅僅涉及衛福部，一旦立法，即可整合各部門，從預防、治療及後續照顧等，不讓照顧服務斷鏈。

朝野草案均主張行政院應設立專責單位，如「失智症防治照護推動委員會」、「失智症政策推動小組」，由行政院長擔任召集人，建立跨部會機制。國民黨團版本特別要求勞動主管機關針對年輕型失智症者提供職務再設計、就業支持等，確保勞動權益，另推動職場友善措施，包括彈性工時、照顧假及留職停薪津貼等，避免家人為了照顧失智親屬而被迫離職。

在預算方面，民眾黨團版本要求設立百億專款專用的「失智症推廣照護基金」。對此，呂建德表示，行政院編列九十四億元，衛福部就占近九十億元，因應失智患者人數逐年增加，未來突破百億元應不是問題。但現在預算須遵照「預算法」、「財政收支劃分法」，後續需立法院、司法等部會討論。