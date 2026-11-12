氣候變遷績效 台灣後段班

德國看守協會昨（11）日公布「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣排名第59名，與去年持平，在68個經濟體中屬後段班。環境部長彭啓明表示，CCPI評比方法存在爭議，未充分考量天然資源及地緣條件，台灣即使持續減碳，排名仍落在後段班。

彭啓明表示，台灣近年每年減碳約2%，去年經濟成長率達8.8%，排放量仍持續下降，顯示經濟成長與碳排已逐步脫鉤。不過台灣人均碳排確實仍偏高，未來將持續檢討並加速減碳。

環境部指出，歷年來持續向德國看守協會反映評比方法侷限性，然而該機構評分方法及權重設定仍持續存在爭議。

環境部引用波茨坦氣候影響研究院（PIK）最新資料指出，2025年台灣排放量較2005年減少7.2%；歐盟聯合研究中心（JRC）報告也顯示，在亞洲主要國家中，僅台灣與日本長期排放呈現下降趨勢，但在CCPI評比中，台灣、日本卻分別位居59名、58名，顯示CCPI排名並未合理反映各國客觀減碳實績。

彭啓明昨日舉例，CCPI評比項目中，溫室氣體排放占比最高，達40%，但各國人均碳排標準設定不同，有些國家即使排放量持續增加，仍可能取得較佳成績，相較之下，台灣受到較嚴格標準限制，即使持續減碳，排名也不容易提升。

至於我國遭指再生能源比例太低、燃煤電廠沒有明確的退場時程等，彭啓明表示，以台中電廠為例，最晚預計2034年汰除最後一部燃煤機組，卓榮泰也已要求台電研議加快進度。