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羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

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羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
羅大佑昨天上廣播節目「飛碟早餐」，在節目中直接點名文化部長「小野」李遠，直言「我覺得你要晚節不保了耶」。 聯合報系資料照
羅大佑昨天上廣播節目「飛碟早餐」，在節目中直接點名文化部長「小野」李遠，直言「我覺得你要晚節不保了耶」。 聯合報系資料照

羅大佑昨天上廣播節目「飛碟早餐」，在節目中直接點名文化部長「小野」李遠，直言「我覺得你要晚節不保了耶」；並認為民進黨把台灣「文化人」的認定門檻大幅降低，導致台灣整體文化水準下滑，最終演變成「民族性的墮落」。對此，李遠參加國際博物館協會博物館人員培訓委員會開幕式受訪時表示，不了解羅大佑所謂的「節」是什麼，「我的『節』就是台灣。」至於文化人，「我恨不得台灣每個人都是文化人，文化人沒有什麼門檻的。」

羅大佑批評現在的創作者竟可自稱是「文化人」，認為沒有經過20、30年的薰陶，「怎麼敢講自己是文化人？」他指出，現代的創作者寫一兩本書、拍一兩部紀錄片就可以叫文化人，上千位創作者想拿文化部的補助，才創作3、5年就稱是文化人，「就為了拿補助金、輔導金，這個就是不要臉！讓整個民族水準降低。」

羅大佑在節目中表示自己和李遠幾乎是同一年出道。李遠回應，以前那個時代覺得文化人是一種菁英要領導別人，但隨著時代的改變，很多年輕人就是文化工作，文化工作沒有什麼菁英、通俗，但文化工作是最沒有保障的，如果放棄上班，他幾乎沒有保障。而且來文化部拿補助是要競爭的，有時來了5、600人只選1、20個補助，90%的人都拿不到補助。

「我恨不得台灣每個人都是文化人。」李遠認為，這個時代的文化人「沒有什麼門檻」，這是不同時代對於文化人的定義，「就是我的回答」。

至於羅大佑提到的「晚節不保」，李遠表示，不太知道他講的那個「節」是什麼？是黨國還是什麼？「我覺得我從小到大都非常愛國，我的節就是台灣吧！」

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