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廢核平台：能源選擇勿簡化成有核電就有發展
全國廢核行動平台今天公布「廢除非核家園」公投反方理由書表示，核電重啟涉及核安、核廢料處置及能源轉型等問題，且核電有助AI產業發展、穩定供電及振興經濟等說法，是把複雜的能源選擇簡化成「有核電就有發展」，呼籲民眾投下不同意票。
九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於28日投、開票，這次公投主文：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」。
由多個民間團體組成的全國廢核行動平台，經中選會審查通過，成立公投反方辦事處，他們上午在立法院召開「反對核電重啟、破解國民黨主席鄭麗文錯誤論述記者會」，公布公投反方理由書。
地球公民基金會發言人鄧宇佑表示，核能公投這8年來已經投了4次，換個主題一投再投，政治操作意圖明顯；這次公投明顯是國民黨主席鄭麗文的政治表演，他呼籲鄭麗文出席公投意見發表會，讓全民聽見她對核電的想法。
台灣北社社長江銘雄說，鄭麗文近日持續強調核電可以支撐AI產業、穩定供電與經濟發展，這是把複雜的能源選擇簡化成「有核電就有發展」；核能議題可以討論，但核安風險、老舊機組安全、核廢料最終處置、除役成本，以及台灣特殊的地理與地震條件，都必須攤在陽光下接受檢驗。
台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，台灣在非核家園狀態下已逾520天，供電吃緊（備轉容量率6%至10%）的日子僅有31天，且台灣自112年起核電占比快速下降歸零，經濟發展卻突飛猛進，可見經濟能否振興，與有無核電無關，別再用「沒有核電，台灣會缺電？用核電振興經濟」欺騙大眾。
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