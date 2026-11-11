快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

廢核平台：能源選擇勿簡化成有核電就有發展

中央社／ 台北11日電

全國廢核行動平台今天公布「廢除非核家園」公投反方理由書表示，核電重啟涉及核安、核廢料處置及能源轉型等問題，且核電有助AI產業發展、穩定供電及振興經濟等說法，是把複雜的能源選擇簡化成「有核電就有發展」，呼籲民眾投下不同意票。

九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於28日投、開票，這次公投主文：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」。

由多個民間團體組成的全國廢核行動平台，經中選會審查通過，成立公投反方辦事處，他們上午在立法院召開「反對核電重啟、破解國民黨主席鄭麗文錯誤論述記者會」，公布公投反方理由書。

地球公民基金會發言人鄧宇佑表示，核能公投這8年來已經投了4次，換個主題一投再投，政治操作意圖明顯；這次公投明顯是國民黨主席鄭麗文的政治表演，他呼籲鄭麗文出席公投意見發表會，讓全民聽見她對核電的想法。

台灣北社社長江銘雄說，鄭麗文近日持續強調核電可以支撐AI產業、穩定供電與經濟發展，這是把複雜的能源選擇簡化成「有核電就有發展」；核能議題可以討論，但核安風險、老舊機組安全、核廢料最終處置、除役成本，以及台灣特殊的地理與地震條件，都必須攤在陽光下接受檢驗。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，台灣在非核家園狀態下已逾520天，供電吃緊（備轉容量率6%至10%）的日子僅有31天，且台灣自112年起核電占比快速下降歸零，經濟發展卻突飛猛進，可見經濟能否振興，與有無核電無關，別再用「沒有核電，台灣會缺電？用核電振興經濟」欺騙大眾。

核電 廢核 能源

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

防AI深偽影響選舉 中選會推4支短影音、提醒11／28提早投票

新聞中的公民與社會／扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

九合一與公投有無投票權 內政部：線上查詢開放至11月12日

台中市長選舉人數237萬人 全市設1980處投開票所

相關新聞

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織，今天公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027），前三名從缺，丹麥排第四最高、其次是立陶宛與盧森堡；台灣排名與去年相同，維持在59名，在65個國家中排在後段班。

COP31／台灣參與「冷卻行動力」論壇 氣候署長隔海發聲

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，台灣不缺席，昨天在綠區參與一場名為「冷卻行動力 淨零新動能」的論壇活動，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀以預錄影片方式發表演說，指出城市大量使用空調，加上熱島效應，使得城市越來越熱，婦女、兒童等弱勢族群受害最深，並介紹台灣的冷卻行動計畫與目標，向世界發聲。

COP31／減碳不只靠政府 國泰世華用融資推動轉型

減碳要花錢，但錢從哪裡來？台灣企業絕大多數是中小企業，想換設備、轉型，往往最缺資金。國泰世華銀行今年參與新加坡主導的「亞洲轉型融資夥伴關係」（FAST-P）混合融資基金，是台灣金融業首度參與此類國際合作。國泰世華銀行副總經理温珍瀚接受本報專訪時說，減碳最後要回到「錢在哪裡」，企業可以用資金推動台灣轉型。

紐時再爆黃仁勳、黃樂2023年新加坡見面 火速賣晶片

輝達執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，紐約時報最新曝光一張照片，顯示黃仁勳與婚外情對象黃樂迄今曝光的最早合照，時間是在2023年12月，顯示兩人的關係比外界先前所知的2024年6月就更早開始。

台美簽署台灣學人計畫 美派官員赴立院、行政部門交流一年

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表俞大㵢在美東時間10日簽署合作備忘錄（MOU），成立「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program，TFP）；派遣美國聯邦體系員工受訓後，在台灣的立法院處室、行政院部會、其他機關或辦公室，或公部門之外的民間組織服務，最長為期一年。

立院史上第一次！衛環委員會採AI代讀「失智症基本法」3.5萬字條文

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「失智症基本法草案」，首度採用AI系統宣讀高達3.5萬字的草案條文，節省人工宣讀時間，這是立法院有史以來第一次，往後將推行至其他委員會。衛環委員會召委、立委陳菁徽說，迎接AI數位資訊浪潮下與時俱進，立院成立人工智慧推動工作小組，本次法案宣讀在資訊處及委員會同仁合作下，來回反覆驗證後，首次運用數位科技AI宣讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。