獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織，今天公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027），前三名從缺，丹麥排第四最高、其次是立陶宛與盧森堡；台灣排名與去年相同，維持在59名，在65個國家中排在後段班。

這份評比指出，台灣名次屬於表現「非常差」的國家之列；在溫室氣體排放與能源使用方面獲得「非常低」的評等，再生能源方面為「低」，氣候政策方面則為「中」。

評比指出，台灣的二氧化碳淨排放量連續第3年下降，但專家認為，以目前溫室氣體減量的速度，將不可能達成國家自訂貢獻（NDC）目標。

評比也指出，台灣是電氣化的領先者，電力約占終端能源消費的47.8%，遠高於國際平均，2026年初通過了「第三期溫室氣體減量行動方案」，其中包含電氣化目標。

這份評比指出，如果電力來自再生能源，電氣化就能大幅減少溫室氣體排放；然而，化石燃料仍主導台灣的能源供應，再生能源僅占總量的4.3%（含廢棄物焚化所產生的能源），略高於2024年。

此外，台灣的主要策略是以更多天然氣取代燃煤，而不是以再生能源取代。專家呼籲擴大再生能源，並針對能源供應推動公眾教育；台灣也應讓地方的溫室氣體減量方案，與國家及部門別目標保持一致。

至於全球各國氣候績效，該評比指出，再生能源、儲能與電動車在全球的興起，為迅速轉向更強力的氣候減緩行動，開啟了很大的機會；電氣化程度高的大型排放國，特別有條件透過大幅擴增再生能源，快速降低各部門的排放量。

排名在台灣之後的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯與美國等，仍是G20中表現最差的國家，整體評級均為「非常差」。伊朗在整體指標中排名墊底，取代美國成為榜上最後一名。

共同撰寫這份指標的「新氣候研究所」科學家赫內（Niklas Höhne）指出，自新冠疫情以來，全球排放量第一次有可能在2026年下降，再生能源與電氣化的快速成長，加上森林砍伐減少，為這項轉變奠定了基礎，「與美伊戰爭相關的石油需求疲軟，則進一步增添了動能。CCPI顯示，政府必須立即行動，將這個轉變化為持續的減排成果」。