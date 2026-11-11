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COP31／台灣參與「冷卻行動力」論壇 氣候署長隔海發聲

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／安塔利亞即時報導
環境部氣候變遷署署長蔡玲儀以預錄影片方式發表演說，指出城市大量使用空調，加上熱島效應，使得城市越來越熱，並介紹台灣的冷卻行動計畫與目標，向世界發聲。特派記者林奐成／攝影
環境部氣候變遷署署長蔡玲儀以預錄影片方式發表演說，指出城市大量使用空調，加上熱島效應，使得城市越來越熱，並介紹台灣的冷卻行動計畫與目標，向世界發聲。特派記者林奐成／攝影

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，台灣不缺席，昨天在綠區參與一場名為「冷卻行動力 淨零新動能」的論壇活動，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀以預錄影片方式發表演說，指出城市大量使用空調，加上熱島效應，使得城市越來越熱，婦女、兒童等弱勢族群受害最深，並介紹台灣的冷卻行動計畫與目標，向世界發聲。

蔡玲儀指出，聯合國環境規劃署（UNEP）警告，如果全球溫室氣體排放持續居高不下，到2100年，全球氣溫可能上升攝氏4度，大約是目前升溫幅度的兩倍。若此趨勢持續，預期到2050年，全球的冷卻需求將會增加一倍，用電量則會增加超過兩倍。

蔡玲儀指出，「全球冷卻承諾大會」2026年在新加坡舉行，其成果文件強調了「熱韌性」的重要性。台灣將配合全球行動，推動冷卻行動計畫並聚焦於三大目標：提升設備能源效率、推廣使用低全球暖化潛勢冷媒，以及強化建築物的被動式降溫措施，以與全球的努力接軌，也計畫投入超過300萬美元，協助汰換冰水主機、儲冰系統與空氣壓縮機。

財團法人台灣產業服務基金會協理葉珍羽，分享「冷卻行動規劃與推動策略」；中鼎集團永續長何麗嫺，則分享「綠色工程驅動能源效率與氣候解方」。

全球環境戰略研究所首席協調官藤野純一博士提出數據，包括2050年冷卻需求可能超過現在的3倍，以及77個受評估國家中，逾10億人缺乏必要的冷卻、處於高風險。

台北市政府環境保護局氣候變遷管理科科長周貝倫，介紹台北市2050淨零碳排目標，分享建立城市韌性及能源福利，以及新建築的綠化標準上路，新增台北的「綠覆率」（TGR）等等。

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，台灣不缺席，昨天在綠區參與一場名為「冷卻行動力 淨零新動能」的論壇活動。特派記者林奐成／攝影
第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，台灣不缺席，昨天在綠區參與一場名為「冷卻行動力 淨零新動能」的論壇活動。特派記者林奐成／攝影

淨零 氣候變遷 土耳其 COP31

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