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COP31／減碳不只靠政府 國泰世華用融資推動轉型

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／安塔利亞即時報導
國泰世華銀行副總經理溫珍瀚（左二）昨受邀在COP31上與新加坡星展銀行、三菱日聯金融集團等金融機構一同參與新加坡國家館論壇，分享經驗給世界各國。特派記者張文玠／攝影
國泰世華銀行副總經理溫珍瀚（左二）昨受邀在COP31上與新加坡星展銀行、三菱日聯金融集團等金融機構一同參與新加坡國家館論壇，分享經驗給世界各國。特派記者張文玠／攝影

減碳要花錢，但錢從哪裡來？台灣企業絕大多數是中小企業，想換設備、轉型，往往最缺資金。國泰世華銀行今年參與新加坡主導的「亞洲轉型融資夥伴關係」（FAST-P）混合融資基金，是台灣金融業首度參與此類國際合作。國泰世華銀行副總經理溫珍瀚接受本報專訪時說，減碳最後要回到「錢在哪裡」，企業可以用資金推動台灣轉型。

溫珍瀚昨受邀在COP31上與新加坡星展銀行、三菱日聯金融集團等金融機構一同參與新加坡國家館論壇，分享經驗給世界各國。混合融資是由政府、開發銀行等公部門資金先承擔高風險部位，降低投資風險，再吸引銀行等商業資金跟進。

國泰世華參與的是FAST-P旗下由Pentagreen Capital管理的GIP基金，投資亞洲的太陽能、節能、電動車和水資源管理等專案。今年4月完成第二輪募集，規模達8億美元，目前已投出1.8億美元、支持5項計畫，其他計畫仍在評估中。

溫珍瀚說，這種架構像分層蛋糕：股權投資人承擔最高風險，次順位投資人次之，國泰世華承作的是最安全的優先順位放款。「如果沒有這些承擔風險的投資人，商業銀行進來就要承受所有風險，風控審查是過不了的。」

溫珍瀚表示，這筆合作談了兩年。兩年前首度接洽時基金架構不清楚，集團內的國泰人壽也因基金規模和成立年限不符保險法規，無法參與。銀行習慣逐案審核借款人、資金用途和還款來源，但把錢投入基金後，連錢最後去哪裡都不清楚，這是最大疑慮。直到基金架構和案源都明確，才說服風控長和董事會。

星展銀行董事總經理古爾拉賈尼（Shilpa Gulrajani）也觀察到投資人的轉變，三年前投資人多只談綠能，現在愈來愈重視「轉型」，認為若沒有真正參與轉型、只投資純綠色項目，無法達成自己的永續目標。三菱日聯董事總經理馬克斯（Christopher Marks）則提到，日本機構投資人已大舉投資台灣離岸風電，把台灣視為法規成熟的市場，如何將日本資金帶入南亞、東南亞等有需求，但法規制度較不健全的國家，是最希望達成的目標。

溫珍瀚說，混合融資在台灣還沒出現過，參與國際基金就是要「看看別人，想想自己」。中小企業資源和信用評等都不如上市櫃大企業，最缺轉型資金，若能建立台灣自己的混合融資機制，由政府資金先承擔風險、銀行跟進，就能幫中小企業減碳。國泰正在找機會把經驗介紹給台灣同業，「沒有真正的商業資本，即使有混合融資也無法擴大規模」。

企業還可以用貸款條件引導減碳。COP31主席國今年提出《安塔利亞人工智慧承諾》，關注AI資料中心的用電和碳排。溫珍瀚說，台灣再生能源進度落後政府規畫、綠電供給不足，銀行難以硬性要求資料中心的綠電比例。國泰世華因此在資料中心融資中加入永續連結條件：用電效率或減碳成果達標，隔年就能減息，讓業者有誘因節電減碳。

此外，集團也持續投資綠電、儲能和電網。溫珍瀚表示，國泰世華2011年開始承作太陽能融資，2015年加入「赤道原則」後就不再承作火力電廠專案融資，同年也開始承作離岸風電融資，近年擴及儲能、智慧電網和電纜。國泰人壽則投資彰化離岸風場逾200億元，並要求新建商辦取得綠建築標章，替房客統籌「團購」綠電。

溫珍瀚指出，台灣並不是從零開始，例如中小企業信用保證基金、國發基金的國家融資保證機制已有混合融資雛形，「只是需要更多人一起整合，或者由政府來促成」，企業資金就能更有效投入減碳。

國泰世華銀行副總經理溫珍瀚接受本報專訪時說，減碳最後要回到「錢在哪裡」，企業可以用資金推動台灣轉型。特派記者張文玠／攝影
國泰世華銀行副總經理溫珍瀚接受本報專訪時說，減碳最後要回到「錢在哪裡」，企業可以用資金推動台灣轉型。特派記者張文玠／攝影

國泰世華 減碳 COP31

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