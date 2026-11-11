立院史上第一次！衛環委員會採AI代讀「失智症基本法」3.5萬字條文

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「失智症基本法草案」，首度採用AI系統宣讀高達3.5萬字的草案條文，節省人工宣讀時間，這是立法院有史以來第一次，往後將推行至其他委員會。衛環委員會召委、立委陳菁徽說，迎接AI數位資訊浪潮下與時俱進，立院成立人工智慧推動工作小組，本次法案宣讀在資訊處及委員會同仁合作下，來回反覆驗證後，首次運用數位科技AI宣讀。

陳菁徽表示，以往採用人工宣讀時間為131分鐘，若以AI的1.5倍速宣讀時間為87分鐘、1.75倍速是75分鐘，2倍速為66分鐘，最快可以至4倍數，但4倍速可以沒有人可以聽懂，因此先以1.5倍速宣讀，如果聽力可以接受，就以2倍速繼續宣讀。立委蘇清泉說，採用AI宣讀較人工宣讀，時間可以縮短一半，節省許多時間。

同時也是委員會召委、立委王正旭說，採用AI以1.5倍速宣讀，因每位委員年齡、聽力不同，應要適時調整，且相關會議存證也需符合相關規定，而AI未來還可以運用在哪些方面，人工智慧推動工作小組應加以說明。經討論後，最後決議AI先以1.5倍速宣讀10分鐘，再視情形調整，並要求人工智慧推動工作小組提出工作內容說明。最後，經AI以1.5倍速宣讀10分鐘後，再以2倍速宣讀完高達3.5萬字的「失智症基本法草案」條文文字。

針對今天修法，衛福部次長呂建德受訪表示，我國失智症盛行率7.99％，全國失智症人口近40萬人，相關照顧是國人非常關心的議題，針對「失智症基本法」擬定有三個重點，第一、關於司法部分會全力照顧、捍衛失智者的人格尊嚴，並期待未來法規在這方面，法務部司法院能更認識失智症相關問題；其次，失智症患者於執行病人自主法上，因失智者將出現認知問題，期望在失智症初期時，及早在家庭及患者可以先擬定安排臨終關懷，衛福部會全力來配合。

最後，失智症診斷、治療必須早期介入，但目前藥物的有效性並不是非常明確，同時仍有相關的副作用，這還需要更多的實證基礎。今天就是傾聽社會各界對失智症患者及家庭照顧的問題，廣泛聆聽大家的意見。

至於失智基金相關預算，呂建德說，行政院已編列約94億元，其中衛福部部分約近90億元，但因應失智者增加，未來失智趨勢必會增加，未來突破百億元應不是問題，但因預算須要遵照「預算法」、「財政收支劃分法」等，後續還需要立法與司法等部會進行討論。

衛福部次長呂建德受訪說，失智照顧為國人關心議題，將會傾聽社會各界對失智症患者及家庭照顧問題，廣泛聆聽大家的意見。記者沈能元／攝影