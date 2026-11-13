基隆親子遊程串聯七大行政區 打造基隆觀光新商機

仁愛區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

帶孩子出門，不必再擔心天候影響行程，也不只是到遊樂場玩一趟就返家。基隆市政府推出「玩樂園、遊基隆－親子漫遊地圖」，以全市室內兒童樂園為起點，串聯七大行政區周邊景點、美食及特色店家，並邀集33家業者推出期間限定優惠，讓親子家庭從室內遊憩延伸至城市探索。這項計畫不僅提供家庭更多元的旅遊選擇，也讓原本集中於遊樂場域的人潮，有機會走進街區，轉化為地方消費動能。

中正區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

基隆市長謝國樑上任後積極推動室內兒童樂園政策，目前全市已設置8座室內兒童樂園，朝「一區一室內兒童樂園」的目標邁進。考量基隆多雨的氣候特性，市府透過室內遊憩空間，讓孩子不受天候限制安心遊玩，也減輕家長帶孩子前往雙北付費遊樂場所的經濟負擔。各區樂園也融入不同地方特色，例如中正區結合海岸地景、燈塔及砲台元素，中山區以外木山海岸為靈感，信義區則以活力海灘、氣球及球池打造遊戲空間。此次推出的親子漫遊地圖，進一步將遊樂場域與周邊旅遊資源串聯，讓家庭能依照孩子年齡及出遊需求，安排半日或一日行程。

信義區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

從七堵到中山，七大行政區各有不同的親子探索路線。七堵區可走訪鐵道紀念公園、瑪陵坑及南興市場，感受鐵道文化與地方生活；安樂區有大武崙白沙灘、情人湖公園及外木山周邊景點，適合安排海岸踏青；中正區則可串聯和平島地質公園、正濱漁港彩色屋、望幽谷及潮境公園，認識基隆海洋地景。信義區可從中正公園、信義市場延伸至廟口夜市，暖暖區則能走訪暖暖親水公園及周邊特色店家；中山區有外木山濱海大道、仙洞巖、佛手洞及白米甕砲台，仁愛區則能結合仁愛市場與市區商圈，品味傳統市場及街區風貌。地圖將景點、樂園與店家資訊整合，讓旅客不必只鎖定單一目的地，也能依照所在區域規劃不同玩法。

中山區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

旅遊行程的另一個重點，是把在地美食與特色商品納入消費體驗。此次33家合作店家涵蓋餐飲、咖啡甜點、烘焙、伴手禮、農漁特產及生活體驗等類型，從胖吉貓雞蛋糕、健安雞肉飯、狸小路燒肉館、淇宴川食坊、漁壽司，到山焙、KK CAFÉ、188麥胖 Bakery、溫莎堡食品及蔡技食品，呈現基隆不同面向的飲食與地方特色。優惠內容也依店家業態設計，包括消費折扣、滿額折抵、贈送小菜或特色商品，以及觀光工廠免費體驗等。例如購買指定伴手禮可享優惠，消費滿額可獲得小卷醬，前往一太e衛浴觀光工廠還可體驗按摩商品。市府希望透過這些合作，讓家庭在遊樂、用餐及採買之間自然延伸行程，增加接觸在地店家的機會。活動優惠自11月11日至12月31日實施，讓親子漫遊不只是看地圖找景點，更能實際走進商家消費。

安樂區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

從城市治理角度來看，親子觀光的價值不只在於提供兒童遊憩空間，更在於家庭出遊所帶來的延伸消費。親子旅客通常以家庭為單位同行，除了遊憩需求，也會衍生餐飲、購物及休閒體驗等消費。市府先以室內兒童樂園建立遊憩吸引力，再透過漫遊地圖及店家優惠，引導旅客從單一場館走向周邊商圈，形成跨區域的觀光消費鏈。這次由兒童及少年事務處與產業發展處等單位合作，將兒童福利政策與地方產業資源結合，也讓合作店家有機會接觸原本未必會進入其商圈的外地家庭，進一步擴大店家曝光及消費客源。

暖暖區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

七堵區-親子漫遊地圖。 圖／基隆市政府 提供

室內兒童樂園的服務成果，已為這項觀光串聯計畫奠定基礎。截至115年10月底，七區樂園累計服務近83萬人次，滿意度接近100%，其中近3成使用者來自外縣市，顯示樂園除了滿足在地家庭需求，也具備吸引外地親子客群的條件。市府今年也完成七堵樂園大童區建置，將服務年齡延伸至6至12歲學齡兒童，並試辦平日夜間場次至晚間8時30分，讓不同年齡層及作息的家庭有更多使用選擇。從室內遊憩空間建置，到旅遊路線規劃及在地商家合作，基隆正嘗試把兒童福利、家庭休閒與地方觀光串成一條發展路徑。當家長帶孩子走進樂園，也願意多留一段時間探索街區，親子遊憩便不再只是單一公共服務，而能成為帶動城市觀光與地方經濟的起點。

(基隆市政府廣告)