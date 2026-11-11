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蚊子園區／中興新村「新住民」：房子空著很浪費 前里長：這裡有兩寶

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
中興新村光榮里前里長陳武強認為，「優質老環境和老人家是中興新村兩個寶，希望更多中興新村子弟兵回來，讓全台唯一的花園城市重現『人氣』，這才是未來中興新村重獲新生與活化的關鍵動力」。記者黃仲裕／攝影
中興新村光榮里前里長陳武強認為，「優質老環境和老人家是中興新村兩個寶，希望更多中興新村子弟兵回來，讓全台唯一的花園城市重現『人氣』，這才是未來中興新村重獲新生與活化的關鍵動力」。記者黃仲裕／攝影

「剛搬進來時，真的跟鬼屋差不多！」首批申請注入中興新村舊宿舍的陳太太回顧整理老房子過程，花費不少心力。住了6年後，如今的她希望這片承載歷史的老宿舍，能有更多人入住，真正活化起來。

國發會成立中興新村活化專案辦公室後，開放中央部會駐中興新村員工申請租住省府舊宿舍，只需扣除宿舍津貼，但房屋修繕、維護都得自行負責。陳太太是首批申請入住的員工，2020年帶著一家四口搬進老宿舍，從最初的破敗荒涼，到如今在庭院種樹、陪伴孩子成長，她感受深刻。

 陳太太回憶，當時宿舍已經超過20年沒有人居住，屋內東破一塊、西漏一處，周邊鄰居幾乎都是空屋，入夜後一片漆黑，讓人有些害怕。

中興新村內無人居住的老宿舍，隨著歲月破敗。記者賴香珊／攝影
中興新村內無人居住的老宿舍，隨著歲月破敗。記者賴香珊／攝影

為了讓一家四口安心住下，她搬入前就先砸了一大筆錢整修房屋，還得重新申請電表。考量周邊人煙稀少，為了防賊，她特地設置不少真假監視器，門口也貼上「警民連線」貼紙，希望多少發揮嚇阻作用。

入住至今，房屋仍得不定時修繕，維護成本與心力都少不了。不過，老宿舍也有一般住宅難以比擬的優點，尤其是難得的庭院空間，可以種樹、養花，讓生活多了幾分悠閒。

「疫情期間，別人家的孩子只能關在房間裡，我們還能讓孩子在庭院活動。」陳太太說，兩個孩子平時走路就能安全上學，也讓她感受到中興新村當年規畫時，對生活環境與交通便利性的用心。 

從外地搬進中興新村，她成了這裡的新居民。也對這片環境有了感情，更期待中興新村能真正恢復活力。

她認為，目前開放申請入住的對象仍以少數中央部會員工為主，實際推動速度有限，許多宿舍長期乏人管理，持續荒廢、損壞，十分可惜。

中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影
中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影

「房子明明就在那裡，卻一直空著，真的很浪費。」陳太太建議，政府應檢討現行法令與宿舍使用限制，適度放寬申請資格，甚至開放一般民眾租住，讓更多人有機會入住。

她認為，若能讓年輕家庭以相對合理的成本住進中興新村，不僅能減輕居住負擔，也能增加社區人口與生活機能，讓老宿舍不再只是閒置資產，而是重新融入居民日常生活。中興新村要真正活化，除了保存歷史建築，更需要有人居住、有人生活，才能讓這座曾經繁華的省府聚落重新找回活力。

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從小在中興新村長大的陳武強，父母曾在台中市政府及警察機關服務，對省府時代的生活環境有深刻記憶。他說，早期中興新村有大片公園、草坪及遊樂設施，迷宮、盪鞦韆等都是孩子免費玩樂的地方，不少台中及周邊鄉鎮家庭，假日都會帶小朋友來踏青，「以前不用花多少錢，就可以讓小朋友在這裡玩上一整天」。

<a href='/search/tagging/2/南投' rel='南投' data-rel='/2/177265' class='tag'><strong>南投</strong></a>中興新村在凍省後因缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落，中央政府雖推動轉型與活化但成效仍不佳。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村在凍省後因缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落，中央政府雖推動轉型與活化但成效仍不佳。記者黃仲裕／攝影

他認為，中興新村最珍貴的不只是省政府留下的建築，而是整體都市規畫理念。當年道路寬敞、綠地充足，街道大量採用丁字路口，減少車輛直線通行，也讓行車自然減速，加上林蔭步道及人車分流，形成與一般都市截然不同的生活尺度。這些設計即使放到今天，仍具有參考價值。

精省後省政府行政功能逐漸消失，原本完整的生活圈也隨之改變。陳武強指出，過去省政府掌握龐大的行政及財政資源，負責統籌地方政府預算與行政事務，因此被稱為「小行政院」。凍省後，原有權責重新分配，地方政府直接對接中央部會，行政層級雖然精簡，卻也讓中興新村失去原本的行政核心定位。

南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影

在什麼都還不發達的時代，中興新村內有「省府交通車」，包辦公務人員的食衣住行，自成體系的生活圈，被外面的人稱為「省府特區」。聯合報系資料照
在什麼都還不發達的時代，中興新村內有「省府交通車」，包辦公務人員的食衣住行，自成體系的生活圈，被外面的人稱為「省府特區」。聯合報系資料照

目前園區最大難題，是兩千多間宿舍及土地屬於中央國有財產，地方政府想要接手活化，卻受到國有財產法規限制。若作為公務機關或公共設施使用，較有機會無償移撥；但若要引進民間企業、發展商業聚落或地方創生，則涉及公有非公用資產，地方政府可能必須編列預算有償取得。

陳武強直言，中興新村範圍廣大，土地價值不低，南投縣政府財政有限，根本沒有能力買下整個園區；中央機關握有資產，卻又缺乏直接投入地方商業經營的彈性，形成制度死結。「中央不能做，地方又買不起，最後就是房子繼續放著，大家看著它慢慢壞掉。」

對於近年引進地方創生團隊，陳武強則持正面態度。他說，園區有兩千多間宿舍，部分外地團隊可能只使用十二間，就能帶來市集、人潮及新的商業活動，對長期閒置的社區已是難得的改變。「與其讓房子繼續閒置，不如先讓有人願意進來使用，至少讓中興新村重新有一點人氣。」

但他也提醒，地方創生計畫多有執行期限，團隊期滿後能否續約、如何維持營運，仍存在不確定性，不能只靠短期補助維持園區活力。

陳武強認為，中興新村擁有完整的歷史紋理、綠地及居住文化，發展條件並不輸其他文創聚落，真正需要的是建立有權有責的專責管理機關，從法規及行政制度著手，讓中央、地方及民間團隊有明確分工。

中興新村光榮里前里長陳武強說，「優質老環境和老人家是中興新村兩個寶，希望更多中興新村子弟兵回來，讓全台唯一的花園城市重現『人氣』，這才是未來中興新村重獲新生與活化的關鍵動力」。記者黃仲裕／攝影
中興新村光榮里前里長陳武強說，「優質老環境和老人家是中興新村兩個寶，希望更多中興新村子弟兵回來，讓全台唯一的花園城市重現『人氣』，這才是未來中興新村重獲新生與活化的關鍵動力」。記者黃仲裕／攝影

陳武強說，「優質老環境和老人家是中興新村兩個寶，希望更多中興新村子弟兵回來，讓全台唯一的花園城市重現『人氣』，這才是未來中興新村重獲新生與活化的關鍵動力」。

他強調，中興新村不應只是等待下一個政策的過渡空間，也不能每逢政黨輪替就重新規畫一次，「最重要的是先把權責講清楚，讓真正想做事的人有辦法做事。」唯有建立長期制度，才能讓這座曾經繁榮的省府新村，重新找回生活氣息。

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