赴美參與世台實習計畫 3台青年盼返台貢獻國際經驗

深耕聯合國參與的世台聯合基金會表示，近期3名台灣青年赴美參加為期9週的實習計畫，參與聯合國相關會議。參與青年表示，透過這些交流，看見影響力不只來自席次，更來自不斷發聲，希望將這些經驗及國際連結帶回台灣。

世台聯合基金會（STUF United Fund）自2023年開始推動「UN Go!」計畫，舉辦工作坊、夏令營、演講會等活動，分享聯合國永續發展目標。世台也提供大學生、研究生、專業青年參加「青年領袖培力實習計畫」，參與聯合國相關會議，了解聯合國與永續發展議題及非營利組織和非政府組織的運作。

世台發布新聞稿表示，3名台灣青年透過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，9月初到紐約參加為期9週的「青年領袖培力實習計畫」，完成6大領域的學習主題，包括台灣的全球參與、NGO實務、NGO倡議行動、聯合國與永續發展目標、全球國際視野、永續發展外展專案。

世台指出，3名青年11月8日應世台聯合基金會董事長陳秋貴邀請，走訪「協和山莊」，見證海外台灣人多年來在慈善、藝術與文化領域耕耘的成果，以軟實力推動民間外交。此行也為這趟實習之旅劃下句點。

參與青年彭紫英表示，這2個月在紐約的實習讓她有機會近距離參與聯合國會議、拜訪各國外交使團，透過與不同國際組織的交流，更深入了解NGO如何在國際事務中發揮影響力。

彭紫英於2021年共同創立台灣模擬聯合國學會（MUN Society Taiwan），推動青年透過模擬聯合國與公民教育接觸國際事務。她說，希望將這次實習的經驗與建立的國際連結帶回台灣，「透過青年教育及國際合作，讓更多台灣青年也有機會親身參與國際事務」。

另一名參與青年葉峻豪曾從事管理顧問與數據分析工作，近年投入台灣的國際事務。他表示，實習期間在多場聯合國會議與代表團的拜會中，看見影響力不只來自席次，更來自持續出現、不斷發聲。

葉峻豪也以紐約的公共與藝文空間為題，研究公共空間如何被建造、營運和維持，期盼把紐約經驗帶回台灣。

同樣參與這項實習計畫的青年張力堃則表示，在聯合國會議與友邦代表團的拜會中，看見各國站在同一個平台上倡議、協商，體會到國際參與的重要。

張力堃現為群眾集資領域業務總監，近10年陪伴超過25個台灣非營利組織募資。實習期間，他為世台完成5項研究，並實地蹲點4個紐約NGO，研究多元財源。

由北美洲台灣商會聯合總會授權在紐約成立獨立運作的非政府組織世台聯合基金會，在慈善計畫、聯合國參與兩大方向長期耕耘，除了具有聯合國經濟及社會理事會（UN ECOSOC）諮詢地位、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）觀察員，也是聯合國全球企業盟約（UNGC）會員。

世台聯合基金會表示，近期3名台灣青年赴紐約參加為期9週的實習計畫。圖為實習青年應世台董事長陳秋貴（右1）之邀，走訪「協和山莊」，見證海外台灣人以軟實力推動民間外交。世台提供/ 中央社