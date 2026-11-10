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台馬經貿會議傳遭擱置 大馬業界：獲知延後非取消

中央社／ 吉隆坡10日專電

原訂10月下旬舉行的第11屆台馬經濟合作委員會（MTECC）會議未如期召開，馬來西亞製造業聯合總會總會長李祖國今天表示，他獲知的訊息是會議延後，而非取消；台灣是大馬重要經貿夥伴，雙方仍會維持溝通管道，目前企業生意與投資活動一切如常。

日經亞洲日前引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置原定10月下旬與大馬舉行的擴大雙邊貿易會談，並指首相安華（Anwar Ibrahim）8月涉台言論引發的雙邊關係緊張，可能影響未來台灣半導體業者赴大馬投資。

李祖國（Jacob Lee）今天接受中央社記者訪問指出，台馬經濟合作委員會架構下有數個小組須召開會議，其中一個小組尚未開會，今年的委員會會議也隨之延後。

他說：「會議沒有取消，而是延後，這是我所得到的訊息。」

李祖國表示，第7屆MTECC企業諮詢小組（BAG）聯席會議已於今年9月22日舉行，屬於企業諮詢層級，將產業界建議提交台馬經濟合作委員會。

根據大馬投資、貿易及工業部（MITI）資料，MTECC下設貿易、投資及中小企業發展3個工作小組，企業諮詢小組則是產業界提供建議的平台。

他認為，台灣是馬來西亞重要的經貿夥伴，台商在大馬投資規模龐大，雙方一定會維持溝通管道，會議應不至於取消。他相信，待尚未召開的小組會議完成後，委員會會議將再舉行。

他說，對企業界而言，目前仍是「一切照常」，生意與投資活動如常進行。至於檯面下是否存在「暗潮」，則非企業界所能掌握。

駐台北馬來西亞友誼及貿易中心代表黃奕瑞10月上旬曾在一場慶祝酒會中，祝願即將赴馬來西亞參加第11屆台馬經濟合作委員會及投資工作小組會議的台灣代表團，進行建設性交流，取得豐碩成果。

不過，會議最終未如期舉行，也引發對大馬外交立場及台馬經貿關係後續發展的討論。熟悉台北外交事務的消息人士透露，無論會議以技術性問題為由取消、擱置或延後舉行，都是針對安華涉台言論採取的反制措施，後續仍須觀察大馬的回應與態度。

至於會議未如期舉行原因及後續安排，駐馬代表處與大馬投資、貿易及工業部未公開說明。

安華8月接受半島電視台（Al Jazeera）專訪談及台灣議題，相關言論引發中華民國外交部嚴厲譴責。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，並批評相關言論危害區域和平穩定、傷害台馬政治互信。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）受訪指出，「不結盟」本來就是大馬的外交立場。即便不結盟空間在大國科技競爭下不斷萎縮，不結盟立場正是大馬能夠同時吸引兩方投資，各取所需的關鍵所在。安華過去的種種外交行為和言論，包括針對台灣地位的論斷，也違背了大馬外交的中立性。

他認為，就實際經濟合作和發展而言，大馬至今仍保持一貫多向發展。美國和中國分別仍是大馬進出口最為依賴的國家。對美出口的依賴就以半導體相關產業為最重，而台灣正是大馬對美半導體雙向貿易中重要的一環，所以台灣才成為大馬前5大貿易夥伴。

黃錦榮說，台灣的反應是預期中的外交回應，但他不認為馬台經貿往來，尤其是半導體產業，會因此而出現巨大轉折，畢竟國際價值鏈底下維繫的經貿關係有極強的穩定性。

他說，他不覺得安華會因此改變外交措辭，但會推動高階官員與企業界私下接觸，以緩和局面。

另外，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎（JaIan Chong）也指出，包括馬來西亞在內，許多東南亞國家認為，可以毫無成本地消費台灣及其他議題，透過不斷「對沖」，避免承受壓力與代價。

他表示，過去國際競爭較不激烈，部分第三方可以較少顧忌地「見人說人話，見鬼說鬼話」，最終仍能左右逢源。但隨著各國競爭加劇，這種彈性空間持續縮小，過去被視為理所當然的做法，如今更容易引發反彈。

莊嘉穎認為，這不只是選不選邊的問題。維持折衷立場的前提，是其他各方願意接受，甚至鼓勵這類做法。然而，當前國際環境已經改變，反覆搖擺不僅可能造成信任流失，也可能面臨制裁。能採取制裁措施的不只有大國，具備能力的中小型國家，必要時也會反制；若不作出回應，對方行為可能更加不受約束。

馬來西亞台灣商會聯合總會8月20日曾發表聲明，反對以「內政」或「統一」之名合理化武力改變台海現狀，若台灣科技產業投資者對大馬面對台海危機時的態度產生疑慮，可能增加未來投資布局的顧慮。

台馬近年經貿往來持續成長，今年1月至8月雙邊貿易額成長約40%，馬來西亞對台灣出口增加75.5%。台灣是馬來西亞第4大貿易夥伴，也是第3大進口來源。

駐馬代表處持續推動升級台馬雙邊投資協定（BIA），盼完善投資保障，深化雙方產業與供應鏈合作。

經貿 會議 馬來西亞 雙邊貿易

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