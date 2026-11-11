相對論／陳淑芳：許導救星 讓我有戲演 許承傑：阿姨熱血 帶頭跑募資

陳淑芳與許承傑合作兩部電影長片，兩人相差近半世紀，在合作過程中建立亦師亦友、情同母子的革命情感。

記者問：兩人如何結識？

陳淑芳（以下簡稱陳）：我覺得這都是緣分。以前我拍戲，總是想著賺錢、賺錢、賺錢，因為要養家拍戲這件事讓人覺得美好，有時候也讓人生氣，又累又氣。

那時候許導來找我，我很開心。因為我想，自己年紀愈來愈大，如果再大一點，也許就不能拍了。看到年輕人要進電影這一行，我覺得我知道的東西，應該要告訴他們。學生沒有什麼錢，我也不計較，就拍吧。

拍了之後，我覺得這個許導很不錯。到底是喝過洋墨水的，他用鏡頭說故事的方式，跟我以前遇到的不一樣。所以我很開心把這個戲拍完。

影片沒錢後製 阿姨帶跑中南部上節目

許承傑（以下簡稱許）：短片拍完後，其實本來沒有要做成長片。那時候我們最大的問題，是沒有錢做後製。

我有去申請輔導金，但金額還是不夠。剛好台灣那時候開始流行群眾募資，我們就想試試看。可是短片不像產品，別人出錢支持後可以拿到一個實體東西，劇情短片到底要怎麼募資，其實大家也不知道。

阿姨很可愛，她說認識一些地方電台，於是就帶著我們跑中南部。有時候去那種地方廣播節目，人家原本在賣面膜，就讓我們在中間有十分鐘空檔，講一下這部短片在做什麼。

後來我們也設計包場放映作為回饋，阿姨在中南部、甚至全台灣號召力非常驚人。最後我們全台一共有十三場放映，去過六甲、六龜、苗栗、台南、高雄、台中，募資金額超過五十萬元。

我真的很感謝阿姨，那時候阿姨還在拍鄉土劇，每天常常拍到天亮。有時候早上八點收工，就直接搭計程車到高鐵站跟我會合，再一起去中南部做短片放映。那段時間，我們建立起很深的革命情感，也給了我們一點信心。

陳：我真的很感謝許導。他是我的貴人。都八十歲，有這麼一位導演找我拍短片，後來又有長片，讓我得獎。以前拍戲就是為了賺錢，從那時候開始，我一路都有戲演，我很感謝。他是我的救星。

陳淑芳年輕時相當清秀，但十九歲第一次拍電影，就被要求演媽媽。當了六十八年演員，獲得金馬獎終身成就獎肯定，「國民阿嬤」說，要演到不能演的那一天。圖／陳淑芳提供

問：能分享淑芳阿姨在計程車唱歌的幕後？

許：計程車唱歌那場戲，在短片時就已經有這個環節，到了長片也保留下來。我一直很喜歡電影裡有人唱歌，因為唱歌其實是在詮釋感情，就像武打戲或其他大場面一樣，是情緒宣洩的過程。

可是拍這場戲時，阿姨很辛苦。在車裡唱歌，對收音和拍攝都是很大的挑戰。但我們最後還是用了很多現場原音。我覺得那場戲很違反傳統。辦喪事這麼大的事情，怎麼可以唱歌？我想讓秀英在車上唱歌，是因為她好像終於可以回頭對自己好一點。說大一點，是放下；說小一點，是她終於對自己好一點。誰愛誰、誰不愛誰，跟自己要不要對自己好一點，沒有正相關。唱歌其實是在療癒她自己。

陳淑芳年輕時相當清秀，但十九歲第一次拍電影，就被要求演媽媽。當了六十八年演員，獲得金馬獎終身成就獎肯定，「國民阿嬤」說，要演到不能演的那一天。圖／陳淑芳提供

陳淑芳年輕時相當清秀，但十九歲第一次拍電影，就被要求演媽媽。當了六十八年演員，獲得金馬獎終身成就獎肯定，「國民阿嬤」說，要演到不能演的那一天。圖／陳淑芳提供

找老師學唱歌 被開玩笑說可拿三金

陳：其實我跟秀英的個性不一樣，可是我演秀英時，把我媽媽、阿嬤，還有自己看到的人生經驗都揉在一起。以前的人跟現在不一樣。我媽媽那一代，遇到先生有外遇，死都不肯離婚。她甚至曾經說要帶我去跳海，因為她覺得孩子是她生的，不想留下來給別人。

所以唱歌那場戲，我就把媽媽那段情緒放進去，我本來不太會唱歌，是真的找老師學。雖然我覺得自己唱得也不是很好，但不管怎麼樣，已經唱了，就唱出來。後來還有人開玩笑叫我去報名金曲獎，這樣就有三金了。我說，哪有那麼老的歌星，我還是繼續演戲就好。

導演許承傑是醫師世家的小孩，卻因清華大學通識課誘發電影夢，之後赴美讀碩士，成為李安學弟，持續累積養分。圖／許承傑提供

導演許承傑是醫師世家的小孩，卻因清華大學通識課誘發電影夢，之後赴美讀碩士，成為李安學弟，持續累積養分。圖／許承傑提供

陳淑芳年輕時相當清秀，但十九歲第一次拍電影，就被要求演媽媽。當了六十八年演員，獲得金馬獎終身成就獎肯定，「國民阿嬤」說，要演到不能演的那一天。圖／陳淑芳提供