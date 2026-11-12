人口探底／亞洲搶人戰升溫！日韓星泰誰才是下一個移民磁鐵？

日本、南韓、泰國及新加坡近兩年已陸續調整移民與居留政策，以因應人口老化與產業缺工壓力加重，以及人工智慧（AI）發展牽動國力的新趨勢，日本以提高要求為主，南韓和新加坡都聚焦吸引高科技人才並協助融入社會，泰國則強調吸引高淨值人士。

日本：開放與管理並進

長期為缺工所苦的日本，早已透過各種簽證、技能實習制度及移民計畫吸引外國人才，並規劃明年4月起以「育成就勞」計畫取代技能實習制，讓外籍勞工透過工作與訓練銜接特定技能資格，符合條件者也可在同一職類轉換雇主，增加工作選擇。

東京當局分階段緊縮外國人申請永久居留（永住）的申請規定。 彭博資訊

特定技能一號資格的外國勞工，在取得技術要求更高的特定技能二號資格後，可持續更新居留期限，並攜帶配偶與子女，鼓勵外國勞工以技能升級換取長久居留。同時，日本也繼續透過產業配額控制接納規模，餐飲業今年4月因接近上限而暫停新進人力，顯示開放與管理同步推進。

不過，日本的外國移民增加，卻引發民眾憂慮，東京當局因而分階段緊縮外國人申請永久居留（永住）的申請規定，今年10月1日起實施所得新規、並調高部分許可手續費，退休金及日語能力等要求將於明年4月實施，考量申請人的日語能力、以及對日本法律和社會制度的了解程度。

南韓：擴大高階人才簽證適用範圍

南韓最新的簽證政策從招募理工學生轉向留才，包含放寬從畢業至找到全職工作的期限，並且協助融入社會。

針對地方缺工，南韓透過「K-core」等安排，對指定科技領域的學生，放寬財力證明及工作時數要求，強化外籍學生與地方產業的連結。南韓也強化「K-star」簽證計畫，適用大學從五所增至32所。符合條件、獲校長推薦的外籍理工碩博士，畢業後可先申請居留再找工作，配偶也可工作。

為吸引科技碩士學位的頂級人才，首爾打算推出專屬的「K-科技碩士簽證」，讓專業技術碩士課程的外籍畢業生銜接就業與長期居留；針對高階科技人才的「K-Tech Pass」則提供住房、教育及租稅等支持，符合條件者可在持居留簽證滿三年後申請永住。

南韓另放寬部分年輕遠距工作者的所得要求，鼓勵移居首都圈以外地區，最長停留期由兩年增至三年。

新加坡：強力吸引高科技人才

新加坡2023年已推出「海外網絡與專才准證」（ONE Pass）招攬高階人才，允許持有人同時創辦、經營或任職多家公司。數據顯示，ONE Pass持有人2025年底約為8,500人，多於2024年底的約6,300人。

為迎接AI新時代，新加坡明年1月起將為AI與科技推出專屬管道「頂級專才准證AI與科技軌道」。 彭博資訊

為迎接AI新時代，新加坡明年1月起將為AI與科技推出專屬管道「頂級專才准證AI與科技軌道」（ONE Pass AI and Tech），取代原本的「科技准證」（Tech.Pass），申請人須在申請前連續12個月每月收入至少3萬星元，其中固定月薪不得低於2.25萬星元，其餘可計入股權等非現金報酬，配合科技人才的薪酬結構。

申請人也須在過去十年內，於科技企業創辦人、高階主管或技術職務累計至少五年經驗。

基層人力方面，新加坡2025年取消部分外籍勞工最長工作年限，最高就業年齡由60歲提高至63歲，讓企業留住熟練人力。

泰國：以長住優惠吸引人才與資金

泰國以長期居留簽證（LTR），吸引高技能專業人士、境外遠距工作者、富裕人士與退休族，並且在2025年降低遠距工作者境外雇主的營收門檻，取消富裕人士類別原有的最低年所得要求，讓符合資產及投資條件者更容易申請。

政府今年9月再推出串接四個政府機關的線上處理系統，簡化申請程序，希望利用長住人口的購買力，擴大住宅、醫療及生活服務需求。

LTR推出四年來，累計已批准約1.2萬人。泰國投資促進委員會（BOI）估計，簽證費、持有人境內消費、直接投資及相關稅收，共帶來約430億泰銖的經濟效益。