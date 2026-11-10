退輔會擬引進日本青森福島蘋果水蜜桃品種 福壽山農場派員赴日考察

退輔會近日向立法院提出報告指出，所轄福壽山農場今年5月派員赴日本青森、福島地區，考察蘋果及水蜜桃穗條引進、果樹繁殖技術，作為後續品種更新及提升引種成功率的參考。

退輔會近日向立法院提出115年第2季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，內容披露上情。

報告指出，農場派員考察赴日本青森、福島地區了解蘋果及水蜜桃穗條引進、果樹繁殖、嫁接隔離栽培及苗圃管理技術，作為福壽山場後續品種更新及提升引種成功率的參考。

報告同時表示，藉由考察當地農特產品加工、果樹景觀營造與觀光行銷結合案例，汲取其經營模式。

報告表示，此次赴日參訪青森及福島地區的果樹研究單位、在地農園、觀光果園及農特產品展售場域，實地了解日本於果樹栽培管理、品種選擇、苗木繁殖、觀光營運及農特產品加工 等面向的實務作法，並觀察其因應缺工、氣候變遷及高齡化等挑戰的管理模式。參訪過程中，透過與當地研究人員、供苗商及果農交流，進一步掌握穗條引進、嫁接技術。

福壽山農場除種植生產烏龍茶、鐵觀音等高山茶外，另種殖多種高山水果，包括水蜜桃、水梨、蜜蘋果、西瓜李等。