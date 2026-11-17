人口不到1.5萬小島，為何能實踐大城市做不到的事？

「島島有公托、公托零排隊」，四鄉五島都有公共托育服務，是連江縣長王忠銘（圖中）實踐幸福永續的重要里程碑。 圖／連江縣政府提供

面對少子化、高齡化挑戰，連江縣政府持續強化兒少、婦女及家庭福利服務，以「讓服務走進每個家庭」為目標，從孕期營養、生育獎勵、公共托育，到弱勢兒少照顧、婦女培力及家庭支持服務，逐步建構完整在地照顧網絡，讓資源即時到位、福利更有感。連江雖地處離島、資源有限，仍透過貼近需求的福利政策陪伴鄉親在人生各階段獲得支持，展現以家庭為核心的幸福治理成果。

兒少福利不只鼓勵生育，從出生到成長全面照顧

連江縣近年推動友善生養政策，提出「島島有公托、公托零排隊」，四鄉五島都有公共托育服務，降低家長尋找托育資源的負擔。除擴充公托量能，也搭配公立幼兒園免學雜費、免午餐費，讓家長從嬰幼兒階段到學齡前，都能獲得公共資源支持。

2026年起調高生育獎勵金，第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元，第四胎以上每胎15萬元。此外，縣府提供「好孕連連」孕婦營養補助，針對0至2歲嬰幼兒提供奶粉及尿布補助，每月最高1500元，讓不同照顧型態家庭都能獲得支持。

福利措施也進一步延伸至醫療保障。連江縣訂定未滿6歲幼兒全民健康保險自付保險費補助要點，規畫全額補助符合資格的幼兒健保自付保費，預計2027年1月起實施，家長每年最高可減少近1萬元保費支出。

兒少福利不只鼓勵生育，從出生到成長全面照顧，連江縣政府為每個養育家庭提供有力的後盾。 圖／連江縣政府提供

除了經濟支持，弱勢兒少的成長與發展也不容忽視。縣府持續推動「小衛星」兒少社區支持服務，透過社區課後輔導班，提供國中小弱勢學童免費課業輔導、生活陪伴及團體活動，讓孩子放學後有安全的學習空間，也減輕家長照顧壓力。

連江縣社會福利手冊連結

婦女及家庭支持，從照顧別人到照顧自己

除了孩子的成長，婦女及家庭照顧者的需求，也是社福重要一環。傳統家庭中，婦女經常承擔育兒、長者照顧及家務責任，長期缺乏喘息與自我照顧的機會。縣府透過婦女福利服務中心及相關支持方案，逐步將服務從經濟扶助延伸至心理健康、生活培力及社會參與。

針對身心障礙者家庭照顧者及婦女，推動支持性服務共融計畫，規畫手作體驗、舒壓研習、情緒調適及心理支持課程，讓長期投入家庭照顧的婦女有機會暫時放下照顧責任，透過團體活動與經驗交流，建立彼此支持的網絡。

對於遭遇生活困境的家庭，透過脆弱家庭關懷訪視、社工定期訪視、需求評估及物資協助，及早發現家庭問題，避免經濟困境、照顧壓力或突發變故演變成更嚴重的家庭危機。

「好孕連連」孕婦營養補助，針對0至2歲嬰幼兒提供奶粉及尿布補助，每月最高1500元。 圖／連江縣政府提供

婦女福利不只有經濟補助與照顧服務，也包括自主發展及公共參與。婦女福利服務中心推動「馬祖女路」走讀，從地方歷史、女性生命故事及文化場域出發，重新看見女性在馬祖社會發展中的角色，讓性別平等觀念融入地方文化。

連江縣是名副其實的幸福城市，從兒少成長、家庭照顧到婦女培力，呈現出地方治理另一種思考：人口少不代表公共服務可以縮減，反而更需要透過跨島布建、專業人力及跨縣市合作，讓有限資源發揮最大效益。

少子化並非單靠提高生育獎勵金就能扭轉，婦女也不應被視為家庭照顧責任的唯一承擔者。讓孩子有地方托育、弱勢兒少有人陪伴，到讓照顧者獲得喘息、婦女有機會發展自我，試圖建立的是一套以家庭為中心、以兒少為核心的支持體系。如何讓這些福利措施持續深化，並進一步轉化為青年願意留鄉、家庭安心生活的條件，也是離島面對人口挑戰的重要課題。

「讓服務真正走進每個家庭。」連江縣長王忠銘表示，每位鄉親在人生不同階段，都有不同的需求，從迎接新生命、陪伴孩子成長、成家立業，到照顧家人、安享晚年，縣府都希望成為鄉親最安心、可靠的後盾。社會福利不只是提供單一補助，更重要的是在民眾需要時，讓資源即時到位，並透過更清楚、便利的資訊整合，縮短鄉親與福利服務之間的距離，讓幸福不只是口號，而是融入生活、能真切感受的日常。