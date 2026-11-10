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蚊子園區／憶中興新村傳奇 前員工嘆 : 一夕之間驟然被廢

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
凍省後，前省長宋楚瑜曾於1999年回到中興新村拜票 ，在最熱鬧的第三市場被群眾簇擁。聯合報系資料照
凍省後，前省長宋楚瑜曾於1999年回到中興新村拜票 ，在最熱鬧的第三市場被群眾簇擁。聯合報系資料照

「那個年代，中興新村熱鬧繁榮，鄰居就是同事，情感緊密，鄰里知根知底，家家夜不閉戶。」這是中興新村老人們的回憶，如今成了傳奇。中興新村因其特殊的政治地位，以及園區聚集了全台最精銳的公務員與行政資源，省府是全國的治理中心，堪稱國中有省，省中有國的「國中國」。

老省長宋楚瑜曾說，他對中興新村的印象，是一個「花園城市」，每年光復節會舉辦紀念晚會，總統、行政院長都會到中興新村，省府還邀請各國使節共同紀念慶祝這個大日子。

陳永豐（左）和宋楚瑜搭乘空軍福克50專機 圖／陳永豐提供
陳永豐（左）和宋楚瑜搭乘空軍福克50專機 圖／陳永豐提供

省政資料館典藏中興新村文史照片。圖／翻攝省政資料館
省政資料館典藏中興新村文史照片。圖／翻攝省政資料館

隨著凍省實質廢省後，這座全台最大花園城市沒落凋零蕭條，成了全台最大蚊子園區，不勝唏噓。身為史上唯一台灣省長，宋楚瑜也有無盡感慨，他曾說，在中興新村的五年雖然辛苦，也充滿成就感；但也正因如此，他後來很少回中興新村，因為每次總難掩矛盾心情。

談到當年中興新村的熱鬧、省府團隊的高效率、以及一夕之間驟然被廢，多位前省府官員至今難免嗟嘆不已。對於中興新村的未來，他們也強調，關鍵是要有整體規劃、對於方向要有明確想法，必須做好橫向聯繫，還須有人全權負責。

文化部前部長洪孟啟、前次長陳永豐是省府重要幹部，早期跟隨宋楚瑜進入中興新村。洪孟啟說，中興新村除了早期興建的平房眷舍，因應後來新進的公務員，持續增建俗稱「五百戶」的職務宿舍。由於中興新村居住條件佳，生活設施便利，隨處是花木夾峙的綠色隧道，多數同仁都願舉家遷來，不管攜眷或單身上任，基本也申請得到宿舍。

洪孟啟藉著賴守仁的作品「共鳴」，期昐引起全民的文化共鳴。記者楊克華／攝影
洪孟啟藉著賴守仁的作品「共鳴」，期昐引起全民的文化共鳴。記者楊克華／攝影

陳永豐（右）擔任省新聞處副處長時主持省政記者會。圖／陳永豐提供
陳永豐（右）擔任省新聞處副處長時主持省政記者會。圖／陳永豐提供

省府團隊以效率著稱，除了相關首長的幹練，中興新村的地理環境也是重大關鍵。因為各廳處辦公室近在比鄰，甚至眾人住得都不遠，很多單位之間的協調，可以直接面談，解決問題事半功倍。隨著名聲在外打響，員工也士氣高昂，只要業務需要，大家都願積極任事，鮮少有排拒出差、加班的例子。

省政資料館典藏中興新村文史照片。圖／翻攝省政資料館
省政資料館典藏中興新村文史照片。圖／翻攝省政資料館

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一九九八年底宋楚瑜卸任，一級首長跟隨去職，洪孟啟與陳永豐分別以副處長身分代理文化處、新聞處，辦理業務交接。洪孟啟回憶說，「中央各機關派來的人員，有些毫不掩飾高姿態，宛如戰勝國對戰敗國執行占領。」陳永豐公職生涯最早在新聞局，看到昔日老同事、舊屬前來接收，其中部分人的嘴臉變化，令他感慨至今。

「省府業務移交時，根本沒人想過中興新村將來要怎麼辦。」洪孟啟說，園區的維護利用，主管單位是縮編後的省府秘書處，完全超過其所能負擔。負責者從營建署轉到國科會，又變成國發會，問題是每次都是「為用而用」，於是過一陣子丟給不同的單位，硬擠出一個用途。

活化了很多次，中興新村還是沒活起來。洪孟啟感嘆，「每次活化計畫出來，在附近置產的老同事得知都很高興，認為會帶動房價，最後都空歡喜一場！」

洪孟啟（左）在省文化處任內，與嘉義市長張文英（右）參觀裝置藝術。聯合報系資料照
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1998年3月14日，第一屆台灣文化節活動在台南市舉行，洪孟啟（右）與市長張燦鍙（中）共同主持點燈。聯合報系資料照
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2006年，陳永豐擔任台中市文化局長，為宣傳小金馬創作影片活動，與市長胡志強（右）客串搞笑版「斷背山」，兩人並戲稱「為戲犧牲」。聯合報系資料照
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1997年，洪孟啟（右）赴台中潭子摘星山莊，與業主林勝雄共商搶救古宅之計。聯合報系資料照
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洪孟啟（中）參觀苗栗縣泰安鄉編織班成員成品，對泰雅編織讚不絕口。聯合報系資料照
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1999年3月4日，宋楚瑜在林口家中宴請包括洪孟啟（中）在內的前省府團隊成員。聯合報系資料照
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陳永豐（右）擔任省新聞處副處長，左為處長黃義交。聯合報系資料照
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省府時期舉辦光復節紀念酒會，陳永豐（中）與媒體合影。圖／陳永豐提供
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在中興新村省新聞處副處長時代的陳永豐。聯合報系資料照
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中興新村 宋楚瑜 蚊子館

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