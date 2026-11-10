COP31開幕 彭啓明：減碳、經濟成長 台灣兩不誤

1970年11月10日，美國西北航空公司（Northwest Airlines）編號602的波音747巨型噴射客機，當日下午5時04分順利降落台北國際機場。此為台灣航空史上首度迎來波音747巨型客機，標誌著我國空運發展正式邁入巨型噴射機的新時代。 1970年11月10日下午，機長自機場跑道東端順風向圓山方向著陸滑行，動作輕巧順暢，飛機完全停止時仍餘數百公尺跑道。雖然因自東京轉赴香港而較原定時間延遲一小時抵達，但仍吸引大批民眾與交通部官員現場圍觀。

2026-11-10 00:01