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COP31開幕 彭啓明：減碳、經濟成長 台灣兩不誤

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會昨在土耳其安塔利亞登場。環境部長彭啓明表示，台灣雖無官方代表席位，氣候行動從未缺席，溫室氣體淨排放已連續四年下降，減碳並未拖累經濟成長，成績放在國際比較「不需要低頭」。

氣候峰會期間，環境部同步開設戰情中心、舉辦十場論壇，並組觀察團赴現場，交流國內外減碳經驗。清華大學教授范建得昨從土耳其視訊連線指出，台灣應關注電價、能源安全與產業競爭力，妥善分配高科技、傳統重工業、中小企業與民眾承擔的減碳成本，落實公正轉型。

范建得表示，台灣身為出口導向的能源孤島，應將減碳承諾轉為投資機會，尤其在循環經濟、糧食安全與健康韌性等領域，不能全靠政府預算，必須透過法規與機制引導，驅動市場永續金融的資金共同投入。

彭啓明 減碳 經濟成長

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