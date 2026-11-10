COP31峰會3難題 化石燃料轉型 我挑戰最大

第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（ＣＯＰ31）昨起在土耳其安塔利亞舉行。本屆主席國拋出電氣化目標、ＡＩ承諾，展現帶領全球因應氣候挑戰的決心；化石燃料轉型路徑圖也預料再度成為各國角力焦點。對台灣而言，這三項議題都考驗現行能源與氣候政策，其中又以化石燃料轉型挑戰最大。

就在ＣＯＰ31舉辦前夕，台灣再生能源占比二○二六年達到百分之廿的目標才剛確定再度跳票。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，化石燃料轉型路徑圖今年恐還是很難寫入峰會正式決議，但台灣必須展現態度。

趙家緯指出，台灣未來十年的電力開發規畫與二○五○年淨零碳排目標相互矛盾，天然氣是碳排最大凶手之一，政府卻喊出未來十年新增二十五ＧＷ天然氣發電，又與阿拉斯加簽訂從二○三二年起、為期廿年的天然氣合約，「欠缺化石燃料轉型路徑圖，就沒有規範天然氣投資和擴增的依據」。

至於電氣化，台大政治系教授林子倫認為有機會寫入協議，因為電氣化雖隱含化石燃料退場，但「沒那麼尖銳」，電氣化是淨零碳排的重要一環，是台灣可著力的方向。

趙家緯指出，台灣整體電氣化比率已逾百分之卅四，現在最需要強化的是運輸部門，運輸部門電氣化比率僅百分之一點五，尚有許多運具電氣化空間。

最後一道考題是ＡＩ用電。趙家緯說，台灣資料中心電力使用效率（ＰＵＥ）標準為一點三至一點四，比新加坡一點二五寬鬆，Google甚至可做到一點一；也沒有像德國要求資料中心併網時須使用一定比率綠電。政府能源部門應有更完整策略來因應資料中心需求，例如透過電價設計，提高大用戶電價，誘使資料中心業者投資如在地光電、地熱等綠電購電協議。