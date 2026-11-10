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氣候峰會 全球談判聚焦提升電氣化

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／安塔利亞報導
ＣＯＰ31昨天開幕，主席、土耳其環境部長庫倫（左），與談判主席、澳洲氣候變遷與能源部長波溫，在台上緊握雙手高舉，展現共同推動氣候談判的合作決心。記者張文玠／攝影
ＣＯＰ31昨天開幕，主席、土耳其環境部長庫倫（左），與談判主席、澳洲氣候變遷與能源部長波溫，在台上緊握雙手高舉，展現共同推動氣候談判的合作決心。記者張文玠／攝影

「氣候行動最昂貴的帳單之一就是拖延。」第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（ＣＯＰ31）昨在土耳其安塔利亞展開，雙主席國澳洲與土耳其都在開幕式上拋出今年旗艦談判目標「電氣化」，要推動各國在二○三五年前，將電力占全球終端能源消耗的比重，從目前的百分之廿，提高至百分之卅五。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。今年峰會有近二百個國家、約七萬人與會，昨天開幕，一早會場外就排起長長人龍，光通過安檢就得花上不少時間。各國談判代表帶著各自國家的需求和議題而來，為升溫中的地球找出路。

今年峰會為雙主席制，由土耳其擔任主席國，澳洲主導談判。ＣＯＰ31主席、土耳其環境部長庫倫致詞時直言，「世界清楚告訴我們：我們已經到了臨界點。今天延後的韌性投資，明天可能變成災害的帳單。」ＣＯＰ31必須成為落實的ＣＯＰ，把未來的成本放進今天的決策。

今年主席國不斷提及電氣化，外界認為，電氣化是「脫離化石燃料」的折衷版，能避開產油國反彈，有望成為今年最終協議。負責主持談判的澳洲氣候變遷與能源部長波溫說，目前電力只占全球最終能源消費約五分之一，電氣化有提升空間，但需投資再生能源、以潔淨能源供電，才能有效減少碳排。

資金則仍是今年最敏感議題。波溫說，太多國家有可信的轉型與調適計畫卻拿不到錢，「最需要氣候資金的國家，拿到的卻最少」。庫倫也強調，信任本身就是一種氣候基礎設施，各國要看到承諾兌現、資金準時到位。

今年ＣＯＰ31也提出「安塔利亞人工智慧承諾」，是氣候峰會首度以ＡＩ為主題的承諾，以應對ＡＩ增加的電力與用水需求，並利用ＡＩ推動氣候行動。最終能獲得多少國家簽署值得關注。

台大政治系教授林子倫說，今年峰會要談判增加氣候資金，若美國未投入，幾乎不可能達成，「若沒有資金承諾，談判議程也會卡關」，不過土耳其在地緣政治中角色特別，與中俄關係良好，期待土耳其能讓峰會在能源轉型有所進展。

氣候峰會 土耳其 氣候變遷

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