COP31登場 彭啓明：台灣淨排放連4年降、減碳未拖累經濟

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會 (COP31) 今起（9日）至20日在土耳其安塔利亞舉行，展開為期兩周的氣候談判。大會期間環境部同步開設「COP31戰情中心」並啟動10場線上系列論壇，讓國內產官學研與國人同步掌握國際氣候動態。

環境部長彭啓明今在論壇開幕致詞表示，台灣雖沒有COP31官方代表席位，但清楚世界正在討論什麼，也沒有停下行動，減碳成果放在國際比較「不需要低頭」。他強調，氣候變遷不會因為少了一席而停止，颱風不會看護照、熱浪不會在國界前停下，台灣處境跟太平洋島國一樣迫切，而台灣也不會缺席。

彭啓明指出，COP31正從談判走向落實，主席國提出十大優先領域與六項全球目標，包括2035年全球電氣化率達35%、廢棄物增長量減半、建築能源密集度降低至少25%、循環材料使用率至少15%、普及青年氣候教育，以及將國家自定貢獻（NDC）轉為可投資、執行及驗證的專案。台灣則透過碳費、部門減碳行動及建築節能等措施接軌，推動能源安全與氣候目標同步落實。

彭啓明表示，推估2025年台灣溫室氣體淨排放量約2億4560萬公噸，較2005年減少約8.7%，較2024年減少2.3%，已連續四年下降。他坦言，減量未達原訂10%目標，「我們不會迴避」，但方向與趨勢正確。

彭啓明說，環境部與日本、韓國、新加坡、中國、美國、德國、英國等八國比較，台灣近十年來經濟成長47.6%、排放減少8.7%，是其中唯一兼具高成長與排放絕對下降的經濟體，顯示經濟發展與減碳可以並行。

他進一步指出，碳費制度推動兩年多以來，已收到企業提報2700多個自主減碳計畫，估計可帶動逾1億噸減量，未造成物價顯著上漲或影響經濟。目前已收到約50億元碳費，將投入減碳與氣候調適，並引進金融資金擴大效益；未來也將針對高耗能、大型排放源推動總量管制與排放交易制度（ETS），接軌國際碳定價，加速企業轉型。

清華大學教授范建得從土耳其氣候峰會現場視訊連線指出，對台灣而言，氣候談判牽動的不只是減碳目標，還有電價、能源安全與產業競爭力。他提醒，國際能源價格高漲已在歐洲引發民生生活成本危機與社會抗爭，台灣在推動減碳與碳費制度時，必須妥善處理 AI、半導體高科技、傳統重工業與民生中小企業間的用電配比與成本分擔，落實「公正轉型」。

范建得強調，台灣身為出口導向的能源孤島，未來的競爭力關鍵在於如何將減碳承諾轉化為具商業價值的投資工具。尤其在循環經濟、糧食安全與健康韌性等花費龐大的領域，無法單靠政府公務預算支應，必須透過法規與機制引導，驅動市場永續金融的資金共同投入。