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COP31登場 彭啓明：台灣以高標準要求自己

中央社／ 台北9日電

COP31今天正式登場。環境部長彭啓明表示，台灣雖然不是締約方，但在經濟成長的同時還能讓碳排量下降，且台灣按國際最高標準來要求自己，相信世界終究會看見。

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）今天登場，環境部舉辦「COP31 氣候脈動．台灣同行：國際交流與永續氣候系列活動開幕暨第一場系列論壇」，並與在土耳其的專家、清華大學永續學院院長范建得連線，提供第一手資訊。

彭啓明表示，台灣雖然不是締約方，但透過各種對外的媒體平台，能夠讓國際社會知道，台灣減碳有成效且沒有拖垮經濟，這就是一個好的故事。

彭啓明指出，這屆大會，環境部也派出專業的團隊與友邦持續保持雙邊座談，甚至非友邦也都非常歡迎；如台灣與巴拉圭已經有很密切的合作，這些友邦都會在會場特別幫台灣多說一些話。

彭啓明強調，雖然他無法在COP31發言，但是數據會說話、行動會說話，一個在經濟成長率超過1成，還能夠讓碳排量下降的經濟體，在沒有締約方席位，台灣還是按照國際最高標準來要求自己，世界終究會看見。他強調，台灣沒有缺席，台灣一直都在。

范建得透過連線表示，這屆大會聚焦在3大重點，包含電價、能源安全、國際競爭力與投資等。在電價部分，無論是教育、或者是公共衛生等，都涉及公正轉型，尤其在俄烏戰爭後，「民生能源成本」將成為這屆討論的案例之一。

范建得指出，能源安全部分，由於AI、大數據、前瞻科技、半導體蓬勃發展帶來龐大電力需求，該如何兼顧鋼鐵、水泥等重工業以及中小企業與民生，「減碳成本」如何平衡也是討論重點。

國際競爭力方面，范建得認為，現今地緣政治正由「多邊協商」趨向「雙邊談判」。若減碳成本無法轉化為「可投資並創造價值的工具」，未來產業競爭力將面臨嚴峻挑戰。

不過，范建得認為台灣經驗其實有助於國際社會。他指出，台灣經濟成長主要由高附加價值、低碳強度的半導體與AI產業帶動，證明「減碳與經濟成長可並行」；而台灣提早啟動減碳與淨零設備布局，能在國際供應鏈中取得碳定價與話語權，並引領全球供應鏈邁向淨零。

彭啓明 碳排量 永續

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