蚊子園區／一天賺兩三千變幾百元 凍省帶走公務員也帶走市場生意

「以前這裡滿滿都是人，從早到晚都有人做生意。」在中興新村第一市場賣水果超過30年的溫月春，回憶起台灣省政府鼎盛時期，市場內外人聲鼎沸的情況。如今平日一天也看不到多少客人，落差相當大，年逾七旬的她笑稱，如今出門擺攤就當是交朋友。

在中興新村第一市場賣水果超過30年的溫月春，回憶起台灣省政府鼎盛時期，市場內外人聲鼎沸的情況。如今平日一天也看不到多少客人，落差相當大。記者黃仲裕／攝影

中興新村省府機關林立，採辦公與住宅合一的花園城市規畫，使公務員及眷屬形成龐大的生活圈，市場應運而生，從蔬果、肉品、日常用品到各式小吃，滿足居民生活所需，是重要的消費中心。對當年的攤商而言，市場不只是做生意的地方，更是省府經濟繁榮的縮影。

第一市場 凍省後沒落最為明顯

中興新村有第一、第三、光明3個公有零售市場，在光華國小旁的第一市場，離省府辦公區最近，在凍省前，最繁華、生意最好，攤商搶著進駐；但凍省後，不像第三市場有少數名店加持，或像光明市場周邊近年開始活化，沒落最為明顯。

中興新村近年來人潮流失，攤商與店家開店都抱著交朋友的心態生活。記者黃仲裕／攝影

温月春在中寮鄉務農，三十多年如一日的幾乎每天載貨到當地第一公有零售市場門口賣水果；早年北漂，為了照顧雙親返鄉的居民林玉雪，同樣在市場擺攤卅載，她們見證過市場最風光的年代，也親眼看著凍省後人潮逐漸散去。

水果攤商：以前從早到晚都有人做生意

「以前這裡滿滿都是人，從早到晚都有人做生意。」温月春回憶，當年省府公務員多，每天從清晨就開始熱鬧，許多人上班前先來買菜、買水果，到了中午、下班時間，又有另一波人潮。早市一路延續到晚間小吃攤，幾乎整天都有人潮。

温月春回憶：「以前這裡滿滿都是人，從早到晚都有人做生意。」記者黃仲裕／攝影

由於，生意好做、固定攤有限，廣場臨時攤區很搶手，不少攤商前一晚就會擺東西占位，當年她剛來擺攤時總搶不到好位置，只能擠在市場門口外的小角落，擺久了，門口賣煎餅的外省老伯不做了，把攤位頂給她，也才能放心的趕六點早市。

珠寶批發憶當年：攤商半夜就來卡位

早年在台北工作的林玉雪，為照顧雙親，26歲回到中興新村就在市場擺攤批發珠寶、玉石買賣，一賣就是30年，如今56歲的她，對昔日人聲鼎沸、攤商搶位，同樣有感，她說，過去平日，市場內人擠人，假日更擠到市場外，連車都沒法走。

早年北漂，為了照顧雙親返鄉的居民林玉雪，同樣在市場擺攤卅載，見證過市場最風光的年代。記者黃仲裕／攝影

林玉雪說，那時候臨時攤位無法出租，先搶先贏，很多人凌晨2、3點就來卡位，甚至為了搶攤位吵架，還有外縣市來擺攤的，深怕搶不到好地點，前一晚就來，先把貨架都擺好後，就直接睡在貨車上或攤位旁，等隔天開市，只是，1998年凍省後，行政機關與人員陸續遷出，過去每天固定出門上班、買菜、吃飯的公務員家庭不見了，市場仍在，每天清晨六點照常開市，但昔日攤商搶位、人聲鼎沸的景象，已成為她們口中的回憶，叫人不勝唏噓。

現在擺攤就當做健康 來跟大家交朋友

「現在不用搶（攤位）了啊！凍省後，人都走光了。」林玉雪感嘆，以前市場周邊宿舍住滿人，如今都空了，沒人來消費，市場沒落，攤商都不願意進來，臨時攤區一片空曠，固定攤也不擺了，剩下的攤位，大多是長輩，已無力出去搶生意。

中興新村近年來人潮流失，攤商與店家開店都抱著交朋友的心態生活。記者黃仲裕／攝影

凍省初期還有一些老公務員繼續住，但現在很多都「沒了」，人就更少了，周末才有些遊客。記者黃仲裕／攝影

温月春也說，凍省初期，還有一些老公務員繼續住，但現在很多都「沒了」，人就更少了，周末才有些遊客，收入也差很多，「以前一天能賺兩、三千元，現在幾百元都不到」，但年紀也大了，擺攤就當作做健康的，來跟大家聊聊天交朋友。

中興新村近年積極推動老屋活化，讓人承租開設文創店、咖啡館等，但主要集中在光明、第三市場附近，地方期盼公部門也能重視第一市場，將周邊閒置眷舍引進餐飲、地方創生業者，甚至開放出租讓更多人入住，讓市場恢復往日熱鬧。