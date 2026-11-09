大人也該上一堂交通安全課！「全家」攜手靖娟 從100公分視角看見孩子的交通風險

根據內政部警政署交通事故資料，114年0至14歲兒童行人死傷達1,500人，平均每天超過4名兒童；同年兒童乘客死傷更高達11,012人。從每天步行上學、穿越路口，到搭乘汽車外出，看似熟悉的日常路徑，卻可能隱藏大人未曾察覺的交通風險。

兒童交通安全除了教孩子遵守規則，也需要大人重新理解孩子眼中的世界。今年「全家」再度攜手靖娟兒童安全文教基金會，共同主辦「小黃帽交通安全童樂會」，11月7日於華山1914文化創意產業園區登場。現場除了透過遊戲體驗，讓孩子練習辨識日常交通風險，更邀請大人「換個高度看世界」，親身感受兒童因身高與視野限制，可能面臨的交通安全挑戰。

靖娟基金會攜手全家便利商店於11/7(六)舉辦小黃帽交通安全童樂會，邀約政府企業一同出席記者會。 圖／靖娟基金會 提供

大人看得到，孩子未必看得見！從「全家」貨架體驗兒童視角

「以前以為只是身高比較矮，沒想到很多東西真的會被擋住。」育有兩名孩子的陳媽媽，在體驗兒童視角轉換器後，才發現原來孩子看見的世界，與大人想像的不太一樣。

今年「小黃帽交通安全童樂會」以便利商店為體驗情境，打造專為大人設計的「兒童視角」體驗。透過特殊視角轉換裝置，讓成人從約100公分的高度重新觀察貨架上的商品。原本一眼就能看見的物品，隨著視線降低，可能被貨架或周遭物件遮擋；同樣的視野差異，也可能出現在停放車輛旁、道路轉角及行人穿越道等日常交通場景中。

陳媽媽分享，過去總提醒孩子「要看車、要注意」，實際體驗後才理解，有時候不是孩子不夠小心，而是站在孩子的高度，真的可能看不到。「以後陪孩子走路，也會注意他站的位置是不是真的看得到。」

靖娟基金會執行長許雅荏表示：「我們常提醒孩子過馬路要看清楚、要小心，但在要求孩子注意之前，大人也要先理解，他站的位置是不是真的看得到。」她強調，兒童交通安全不能只靠孩子自己避開危險，成人的陪伴與示範同樣重要。

靖娟基金會執行長許雅荏與全家便利商店資深經理黃敏淳共同體驗「看見小視界」關卡，了解兒童與成人在交通環境中的視野差異及視線限制。 圖／靖娟基金會 提供

從一枚零錢到一堂交安課！「全家」讓安全教育走進校園與社區

一枚零錢，也能成為孩子學習交通安全的起點。「全家」自2020年起攜手靖娟基金會推動「小黃帽交通安全教育計畫」，將民眾的日常善意轉化為繪本、遊戲書、教材研發與校園教學，更結合便利商店情境及親子活動，讓孩子有機會在熟悉的環境中學習辨識風險。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，便利商店是許多家庭日常生活的一部分，也是孩子熟悉的場景。「我們希望從孩子熟悉的環境出發，讓交通安全不只是課堂上需要記住的規則，而是養成孩子能在生活中實際運用的能力。」她指出，今年特別邀請大人換個高度理解孩子，期待家長不只是提醒孩子注意安全，更能一起認識環境中的潛在風險，讓安全教育成為親子共同學習的日常練習。

截至115年8月，「小黃帽交通安全教育計畫」已完成631堂進班教學、服務17,313名學生；另完成28場到校宣導，服務9,434名學生。曾使用小黃帽教材的王組長分享，相較於單純告訴孩子交通規則，透過圖片、情境與實際任務，更容易引導孩子思考「如果是我遇到這個情況，應該怎麼做」。孩子也會主動連結上下學、搭車等生活經驗，甚至把課堂學到的安全觀念帶回家提醒家人。

除了深入校園，「全家」也持續發揮全台店舖深入社區、貼近家庭日常的通路優勢，於店舖中舉辦「交安小小店長」及「小小交安偵探隊」活動，透過情境遊戲與互動任務，引導孩子主動觀察環境、學習辨識生活中的交通風險；並透過「全家」店到店服務發送交通安全遊戲書，鼓勵家長陪伴孩子共讀、討論日常交通情境，將安全觀念融入親子互動。從零錢捐支持教材研發，到運用店點創造親子學習機會，「全家」不只是公益募款通路，更成為串聯校園、家庭與社區的交通安全教育平台。

「看見小視界」關卡也讓小朋友一起體驗採買任務。 圖／靖娟基金會 提供

從一枚零錢、一間便利商店，到孩子每天走過的校園與社區，「全家」與靖娟期待讓交通安全成為陪伴孩子成長的日常教育。而這堂課不只屬於孩子，也屬於每一位陪孩子走在路上的大人。當大人願意換個高度，才可能真正看見孩子看不見的風險。