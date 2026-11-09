暖化威脅 氣候峰會土國登場蒙陰影

近兩百個國家代表今天齊聚土耳其，參加第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）開幕。然而，地緣政治、氣候融資及化石燃料等議題引發的緊張情勢，讓外界懷疑峰會能否在應對氣候危機方面取得重大突破。

法新社報導，這次為期兩周的氣候談判在土國安塔利亞舉行，將有超過十萬人參與。化石燃料是氣候變遷的主要因素，但各國似乎不太可能採取更嚴格管制措施。此外，預算吃緊的已開發國家也不願承諾提供更多資金，協助開發中國家因應氣候變遷衝擊。中東戰爭引發的能源危機及生活成本壓力，也為這場峰會蒙上陰影。

聖嬰發威 今明年更炎熱

今年尼泊爾發生致命冰川崩塌洪災、歐洲遭遇極端熱浪、印尼發生大規模野火，學界認為都和氣候變遷有關。氣象預測顯示，強度異常的聖嬰現象將於今年稍晚達到高峰，進一步加劇極端天氣，可能使今年或明年成為有紀錄以來最熱的一年。

聯合國九月警告，全球升溫恐比工業化前水準高出攝氏一點五度，將突破「巴黎協定」設定的積極控溫門檻；各種資料都指向，極端天氣恐愈來愈劇烈。

土耳其擔任COP31主席國，澳洲則負責主導談判。COP31主席、土耳其環境部長庫倫表示，本屆峰會將致力於「把過去幾屆會議承諾轉化為實際成果」。

除正式談判，土耳其也推動「電氣化」，目標是將全球能源需求由電力滿足的比率，從目前約百分之廿提高至二○三五年百分之卅五。

各國在COP28達成里程碑協議，承諾逐步脫離化石燃料，但如何將承諾轉化為實際行動始終難以取得共識。去年巴西COP30會議最終達成的協議並未明確提及化石燃料，原因是產油國反對納入。觀察人士表示，土耳其與澳洲有意避免重演去年圍繞化石燃料爭執。

另一方面，近期選舉結果也有助氣候倡議人士。近期民主黨在美國期中選舉大勝掌控國會，宣稱全球暖化是騙局的美國總統川普遭受重挫。美國國會代表團將出席COP31，但川普政府不會參與談判。

會場所在 野火燒67小時

第卅一屆氣候峰會今在土耳其安塔利亞揭幕，就在兩個月前，會場所在的阿克蘇區爆發森林野火，迫使七二○人撤離，延燒六十七小時才撲滅，凸顯極端災難迫近每個人的身邊。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。本報記者昨直擊發生野火的近郊山區，赫見原本棕色的樹幹燒成焦黑，無數燒毀的殘枝躺在地上，地面布滿燃燒後的黑色灰燼。

當地恰姆利賈村村長達斯回憶野火景象：「火勢非常猛烈，我們真的很害怕。全村的人都沒睡、整裝待命撤離，好險火沒有燒到我們這邊。」