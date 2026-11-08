響應COP31 環境部論壇明登場

第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會 (COP31) 將於明天（九日）至廿日在土耳其安塔利亞舉行。環境部表示，大會期間將同步辦理線上論壇與實體交流，串聯國內外產官學研及青年，展現台灣參與全球氣候行動與淨零轉型的決心。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，國家氣候變遷調適、都市韌性是台灣目前加大力道推動的工作，預計年底提出都市林專法。至於潔淨能源及綠色工業轉型，第三期溫室氣體階段管制目標已要求製造業加速減碳，並透過自主減量計畫來減量，達成二○三○年目標。

蔡玲儀表示，主席國土耳其關注零廢棄，並提出二○三五年全球廢棄物產生量成長幅度減半，而台灣廢棄物產生量已趨穩定，現在朝源頭減量，立院也已通過循環雙法，台灣在這部分走得很前面。

不過專家日前指出台灣運輸部門電氣化比率僅約百分之一，低於全球平均。蔡玲儀說，運輸部門涉及跨部會分工，包括擴大市區公車電動化及推動電動機車等仍有待努力。

環境部表示，COP31舉行期間規畫一系列論壇，邀集國內外產官學研交流。探討議題包括空汙減排與健康共利治理、國土綠蔭與都市林韌性、循環經濟零廢棄模式、國際碳定價趨勢等。環境部部長彭啓明也將主持「AI for Climate, Climate for AI」論壇等。每場論壇開場也會安排「COP31 現場快報」，即時傳回最新動態與活動訊息。