快訊

勞退提繳率該拉高？學者：再加碼恐讓加薪更難

蔡詩萍、林書煒學霸女兒登雜誌封面！深V黑蕾絲洋裝性感美照曝光

廖玉蕙指垃圾車廣播替蔣萬安拉票挨告 藍營轟：活成方唐鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

蚊子園區／園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導
作家李展平與妻子黃幼杏回憶，中興新村過去不只是行政中心，更是一個完整的生活聚落，如今卻面臨人口留不住、生活機能不足，凸顯政策建設與地方實際需求的落差。記者黃仲裕／攝影
作家李展平與妻子黃幼杏回憶，中興新村過去不只是行政中心，更是一個完整的生活聚落，如今卻面臨人口留不住、生活機能不足，凸顯政策建設與地方實際需求的落差。記者黃仲裕／攝影

中興新村是經過精心設計的英式城鎮，相當適合人居住。久居於此的作家李展平與妻子黃幼杏回憶，中興新村過去不只是行政中心，更是一個完整的生活聚落；如今卻面臨人口留不住、生活機能不足，凸顯政策建設與地方實際需求的落差。

李展平回憶，中興新村最風光的時候，省政府掌握龐大行政資源與預算，從林洋港、連戰、李登輝到宋楚瑜等政治人物，都曾在這裡留下足跡。尤其宋楚瑜擔任省長期間，省政府財力雄厚，對地方建設相當大方，地方甚至流傳「要五毛，宋楚瑜給一塊」的說法，宋楚瑜也因此被稱為「財神爺」。

精省後中興新村失去公務員 經濟命脈跟著垮

他說，當時省政府不只是行政機關，更是中興新村的經濟命脈，許多高普考優秀人才以在省政府上班為榮，公務人員帶著家庭在此生活，形成完整的社區，地方商業也仰賴這群穩定人口支撐。

然而，精省政策改變了這一切。李展平說，省政府組織縮編後，原本在中興新村工作的公務人員，有些調回原籍縣市政府，有些調往中央機關，許多人因此離開。「以前很多人以在省政府上班為榮，可是這一動下去，整個生活就垮了。」他認為，精省不只是行政組織調整，更讓中興新村失去原有的人口與經濟支柱。

中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影
中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影

921震垮宿舍再遭打擊 老宿舍逐漸閒置荒廢

更令人感慨的是，精省後第二年就發生921大地震，中興新村不少宿舍及建築物受損，原本已經面臨人口流失的聚落，再遭遇建築災損衝擊。

李展平回憶，當時不少宿舍倒塌或傾斜，自己居住的房子也受到影響，地面不平整，連桌上的湯汁都會往一側流。「我們的房子沒有完全倒，可是已經歪掉了。」他說，精省與921地震接連發生，對中興新村而言，幾乎是雙重打擊。

黃幼杏則從生活環境觀察，公有房舍最怕長期閒置。「房子有人住，就會有人打掃、整理，有問題也會想辦法修理；如果一直沒有人住，風吹日曬，環境沒人維護，很快就會荒廢。」她認為，公有宿舍失去原本的使用者後，若缺乏管理與修繕，很容易從生活空間變成地方負擔。

李展平說，國有非公用土地及房舍管理，不能只從法規與資產管理角度思考。只要承租人依法繳租、遵守土地使用規定，政府應思考如何讓合法使用者有更多參與空間，透過居住、維護及修繕，讓閒置資產重新產生價值。

作家李展平與妻子黃幼杏，至今住在中興新村的老眷舍，但鄰屋因無人居住而破落。記者賴香珊／攝影
作家李展平與妻子黃幼杏，至今住在中興新村的老眷舍，但鄰屋因無人居住而破落。記者賴香珊／攝影

編輯推薦

想靠園區翻身卻留不住人 卡在生活機能不足

相較於中興新村因行政機關撤離而失去人口，高等研究園區周邊則呈現另一種發展困境。雖然園區落腳在中興新村，卻不代表從業人員願意在附近居住。李展平觀察，科技業員工多半習慣通勤，下班後就返回原本居住地，未必能轉化為地方商業與生活人口。

過去地方曾提出打造中科專屬商圈、興建國際會議廳，甚至引進國內外銀髮族長期居住等構想，但實際執行並不容易。兩人認為，問題在於生活機能沒有跟上，部分區域雖有市場及零星餐飲，夜間卻缺乏娛樂、社交與休閒場所，想看電影、逛街或尋找多元餐飲都不方便。

黃幼杏認為，不能只因為有工作機會，就期待大家搬來居住。「人家下班以後也要生活啊！吃飯、逛街、休閒都要有地方去，如果晚上什麼都沒有，誰會想住在這裡？」她指出，年輕人租屋也有成本考量，希望每月租金控制在一萬元左右，但附近未必找得到合適物件，生活機能不足更讓落腳意願降低。

中興新村是經過精心設計的英式城鎮，相當適合人居住。作家李展平觀察，科技業員工多半習慣通勤，下班後就返回原居住地，未必能轉化為地方商業與生活人口。記者黃仲裕／攝影
中興新村是經過精心設計的英式城鎮，相當適合人居住。作家李展平觀察，科技業員工多半習慣通勤，下班後就返回原居住地，未必能轉化為地方商業與生活人口。記者黃仲裕／攝影

發展不能只靠政策及建設 得先讓人留下來

至於吸引中興大學大學教職員及學生搬到中興新村，兩人也認為難度很高。許多教職員早已在台中市區建立家庭生活，子女就學、工作及日常消費都有固定圈子，不可能只為了工作地點就舉家搬遷。

李展平說，地方發展不能只靠政策口號及硬體建設，無論是活化國有宿舍，或是發展科技園區，唯有讓居民願意留下來，才能真正帶動地方繁榮。

編輯推薦

蚊子館 中興新村 公務員 921大地震 高普考

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

蚊子園區／園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

中興新村是經過精心設計的英式城鎮，相當適合人居住。久居於此的作家李展平與妻子黃幼杏回憶，中興新村過去不只是行政中心，更是一個完整的生活聚落；如今卻面臨人口留不住、生活機能不足，凸顯政策建設與地方實際需求的落差。

蚊子園區／砸數10億活化中興新村仍未見效 全台最大蚊子館困境在哪？

南投中興新村曾是台灣省政府所在地，昔日是台灣的政治重鎮，鼎盛時期人口高達三萬至四萬人，機關林立、商店興旺。精省近30年，如今還有兩千四百多戶宿舍及大片公共空間，始終難以全面活化。從歷史建築修復、地方創生到大學城，中央政府近年來投入超過50億的經費，但提出的活化政策一變再變，至今仍難洗刷「最大蚊子園區」的質疑。

歷史上的今天／1970年義大利與中共建交 我大使撤館返國

義大利外交部長在本月4日約見我駐義大利大使許紹昌，面交義大利定於11月6日下午4時（台北時間晚上11時）承認北平偽政權之備忘錄。許紹昌大使當即將我方備忘錄遞交義大利表示抗議。

2026桃園花彩節11月14日大溪登場　11公頃圖騰花海、經典歌手接力開唱

2026桃園花彩節以「花彩戀曲」為主題，將於11月14日至22日在大溪月眉休閒農業區登場。桃園市政府農業局今年規劃11公頃圖騰花海，結合音樂演出及特色拍照裝置，邀請民眾走訪大溪，欣賞花海與音樂交織的秋日風景。 農業局長陳冠義表示，桃園花彩節利用二期稻作休耕期間，以波斯菊、百日草等綠肥作物進行田間圖騰創作，鼓勵農民依設計圖案種植不同花色作物，待花卉盛開後形成色彩豐富的花田景觀，有別於一般盆栽排列的花卉展覽。今年以「花彩戀曲」為主題，結合音樂演出，邀請多組歌手及樂團登上花田舞台。 陳冠義表示，花彩節直接運用綠肥作物進行田間圖騰創作，今年大量採用浪漫曲線構圖，花開後將呈現如水彩畫般繽紛的視覺效果。田間也設置多處特色美拍裝置，包括宛如航行花海的「浪花朵朵」，以及融入大溪女兒、歌后鳳飛飛帽子意象的「花彩飛飛」，讓民眾漫遊花田、拍照留念。 音樂演出方面，11月14日開幕日自下午1時30分起，由樂團甜約翰及李翊君接力登台。李翊君將率領演唱會樂隊演出40分鐘，帶來經典代表作及鳳飛飛組曲；11月15日下午邀請YOYO家族KIWI姐姐帶動跳。11月21日由民歌天后鄭怡、許景淳

藏逸2026秋拍焦點珍藏 阿蓋爾紅鑽、張大千名作與珍稀彩寶領銜登場

藏逸拍賣2026秋季拍賣將於11月14日、12月5日至6日陸續登場，涵蓋「秋韻雅藏」、中國書畫與國際現當代藝術、瓷器古翫及瑰麗珠寶等專場。本季匯聚珍稀彩鑽、名家書畫、宮廷瓷器與晶礦珍藏，邀請藏家共賞自然造物與歷史工藝之美。 珍稀彩鑽領銜，展現大自然的色彩奇蹟。澳洲阿蓋爾Tender紅鑽與粉鑽各一顆同場亮相。阿蓋爾礦區於2020年停止開採，具明確礦區背景的彩鑽備受關注。天然紅鑽尤為罕見，粉鑽以細膩色調見長。另有三克拉艷彩橘鑽、艷彩綠鑽與罕見艷彩藍鑽，展現天然彩鑽的珍稀色彩。 出自阿蓋爾年度珍稀彩鑽Tender精選競標系列，天然紅鑽極其罕見，停產礦區背景更添收藏價值。 珍稀彩寶薈萃，匯聚世界重要產地。兩克拉巴西無燒帕拉伊巴碧璽以鮮明藍綠色澤引人注目；十克拉馬亨蓋紅尖晶石兼具色彩與重量。另有喀什米爾無燒藍寶石、緬甸及莫桑比克鴿血紅紅寶石、哥倫比亞無油祖母綠，以及維多利亞與裝飾藝術時期古董珠寶。 巴西產無燒帕拉伊巴碧璽，重量達兩克拉，以鮮亮藍綠色澤與璀璨鑽石相互輝映。 大千風華｜張大千主題專場，重現「五百年來第一人」的藝術風采。曾獲徐悲鴻如此讚譽的張大千，以《三十六陂秋色

義大跨年煙火模擬亮相！500公尺空中花海迎2027

迎接2027年，義大世界以「紫耀義大 樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火，煙火模擬影片搶先亮相，揭開年度花火盛宴的精彩面貌。義大世界表示，今年煙火秀以「璀璨千輪 繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前更將加入無人機展演，為迎新時刻增添亮點，無人機的創意亮點也將陸續揭曉。 義大世界跨年煙火秀邁入第18年，今年最大亮點在於以千輪煙火作為視覺焦點。開場將以大量五彩千輪密集綻放，火樹銀花在夜空中接連盛開，形成氣勢磅礡的空中花海。整場演出透過不同施放位置與高低空效果的交錯搭配，煙火升空綻放時，最大橫向視覺展開寬度近500公尺，營造視野遼闊且富有立體感的花火美景，以盛大氣勢迎接嶄新的2027年。 除了五彩千輪煙火，本次演出也融入多段變色花柱煙火，透過花柱向上綻放時的色彩轉換，呈現奇幻多變的視覺效果，並與高空大型煙花相互呼應，藉由不同高度、色彩與節奏的編排，打造層層遞進的夜空盛景。整場煙火共分為六大篇章，以金色、紫色、銀白與紅色等色系交織呈現，搭配金色垂柳、璀璨星雨、繽紛花束及多層次高

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。