蚊子園區／園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

中興新村是經過精心設計的英式城鎮，相當適合人居住。久居於此的作家李展平與妻子黃幼杏回憶，中興新村過去不只是行政中心，更是一個完整的生活聚落；如今卻面臨人口留不住、生活機能不足，凸顯政策建設與地方實際需求的落差。

李展平回憶，中興新村最風光的時候，省政府掌握龐大行政資源與預算，從林洋港、連戰、李登輝到宋楚瑜等政治人物，都曾在這裡留下足跡。尤其宋楚瑜擔任省長期間，省政府財力雄厚，對地方建設相當大方，地方甚至流傳「要五毛，宋楚瑜給一塊」的說法，宋楚瑜也因此被稱為「財神爺」。

精省後中興新村失去公務員 經濟命脈跟著垮

他說，當時省政府不只是行政機關，更是中興新村的經濟命脈，許多高普考優秀人才以在省政府上班為榮，公務人員帶著家庭在此生活，形成完整的社區，地方商業也仰賴這群穩定人口支撐。

然而，精省政策改變了這一切。李展平說，省政府組織縮編後，原本在中興新村工作的公務人員，有些調回原籍縣市政府，有些調往中央機關，許多人因此離開。「以前很多人以在省政府上班為榮，可是這一動下去，整個生活就垮了。」他認為，精省不只是行政組織調整，更讓中興新村失去原有的人口與經濟支柱。

中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影

921震垮宿舍再遭打擊 老宿舍逐漸閒置荒廢

更令人感慨的是，精省後第二年就發生921大地震，中興新村不少宿舍及建築物受損，原本已經面臨人口流失的聚落，再遭遇建築災損衝擊。

李展平回憶，當時不少宿舍倒塌或傾斜，自己居住的房子也受到影響，地面不平整，連桌上的湯汁都會往一側流。「我們的房子沒有完全倒，可是已經歪掉了。」他說，精省與921地震接連發生，對中興新村而言，幾乎是雙重打擊。

黃幼杏則從生活環境觀察，公有房舍最怕長期閒置。「房子有人住，就會有人打掃、整理，有問題也會想辦法修理；如果一直沒有人住，風吹日曬，環境沒人維護，很快就會荒廢。」她認為，公有宿舍失去原本的使用者後，若缺乏管理與修繕，很容易從生活空間變成地方負擔。

李展平說，國有非公用土地及房舍管理，不能只從法規與資產管理角度思考。只要承租人依法繳租、遵守土地使用規定，政府應思考如何讓合法使用者有更多參與空間，透過居住、維護及修繕，讓閒置資產重新產生價值。

作家李展平與妻子黃幼杏，至今住在中興新村的老眷舍，但鄰屋因無人居住而破落。記者賴香珊／攝影

想靠園區翻身卻留不住人 卡在生活機能不足

相較於中興新村因行政機關撤離而失去人口，高等研究園區周邊則呈現另一種發展困境。雖然園區落腳在中興新村，卻不代表從業人員願意在附近居住。李展平觀察，科技業員工多半習慣通勤，下班後就返回原本居住地，未必能轉化為地方商業與生活人口。

過去地方曾提出打造中科專屬商圈、興建國際會議廳，甚至引進國內外銀髮族長期居住等構想，但實際執行並不容易。兩人認為，問題在於生活機能沒有跟上，部分區域雖有市場及零星餐飲，夜間卻缺乏娛樂、社交與休閒場所，想看電影、逛街或尋找多元餐飲都不方便。

黃幼杏認為，不能只因為有工作機會，就期待大家搬來居住。「人家下班以後也要生活啊！吃飯、逛街、休閒都要有地方去，如果晚上什麼都沒有，誰會想住在這裡？」她指出，年輕人租屋也有成本考量，希望每月租金控制在一萬元左右，但附近未必找得到合適物件，生活機能不足更讓落腳意願降低。

中興新村是經過精心設計的英式城鎮，相當適合人居住。作家李展平觀察，科技業員工多半習慣通勤，下班後就返回原居住地，未必能轉化為地方商業與生活人口。記者黃仲裕／攝影

發展不能只靠政策及建設 得先讓人留下來

至於吸引中興大學大學教職員及學生搬到中興新村，兩人也認為難度很高。許多教職員早已在台中市區建立家庭生活，子女就學、工作及日常消費都有固定圈子，不可能只為了工作地點就舉家搬遷。

李展平說，地方發展不能只靠政策口號及硬體建設，無論是活化國有宿舍，或是發展科技園區，唯有讓居民願意留下來，才能真正帶動地方繁榮。