核能公投高中職辯論賽開幕 蕭旭岑喊出門投票：讓能源政策回到正軌

「核能公投盃全國高中職辯論比賽」今上午於台南市揭幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞表示，中華民國的能源能否自主，攸關國家生存與產業發展，對台灣社會未來影響甚巨。他呼籲青年朋友正視關鍵問題，核能公投都能出門投票，讓台灣的能源政策回到正軌。

為強化宣傳1128「廢除非核家園」公投案，國民黨文傳會與國立成功大學滔滔社、台灣AI城市發展協會共同舉辦「核能公投盃全國高中職辯論比賽」，今明兩天於台南市天主教慈幼工商舉行，共招募24支隊伍參賽。

蕭旭岑首先向來自全國各地高中職的參加代表致意，也感謝成功大學滔滔社與台灣AI城市發展協會的承辦與協助。他指出，這顯示高中職的年輕朋友很早就認識到能源問題的重要性，透過思辨與對話，讓核能公投的正反兩方意見都能攤開來檢視，也代表國民黨對提出核能公投案的決心，希望喚起社會大眾的重視。

蕭旭岑提到，國民黨主席鄭麗文說「沒有電力就沒有算力與國力」，這是一針見血的看法。現在AI成為世界浪潮，台北市在市長蔣萬安的努力下，爭取到輝達進駐台灣；然而如果沒有足夠的電，AI浪潮下新的高科技「護國神山」，根本沒有辦法在台灣發展壯大。排除核能選項的能源政策，已經在這十年證明，無法給相關產業足夠的電力，顯示出錯誤的能源政策，對台灣的危害有多大。

蕭旭岑指出，台灣有許多政治人物在販賣「芒果乾」，成天用政治語言鼓吹所謂「台灣獨立」，卻一方面又喊「非核家園」，這很矛盾。政治上喊台灣獨立，能源上卻否決核能選項，讓台灣能源無法自主，國家安全形同兒戲。顯見這些都是話術與騙術，只是為了騙選票，台獨破壞兩岸關係，將台海帶入險境，「非核家園」更將中華民國的國力與活力通通都扼殺殆盡。

蕭旭岑表示，錯誤的能源政策耽誤台灣太久，世界潮流就是要全面啟動核電，國民黨永遠站在歷史正確的一邊，因此提出核能公投，並要溝通說服大家公投票投下同意重啟核電。盼望年輕朋友今天透過辯論比賽，深度省思台灣的能源問題，大家集思廣益，一起找出解方。

文傳會主委陳以信表示，這次辯論比賽的辯題為「我國應廢除非核家園能源政策」，希望參與的學子們透過資料蒐集、事實查證、論點建構及正反立場攻防等過程，更能深入理解議題，從不同立場研究核能、能源政策，促進青年對核能公投議題的理解與討論，進一步增加社會大眾對於核能公投議題的討論及了解。