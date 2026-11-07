彭啓明：淨零幣減碳效益難評估

環保團體建議碳費可用於民眾的綠色消費提供折扣，讓民眾淨零有感。不過環境部長彭啓明認為，碳費應讓減碳達到極大化，坦言若要推出淨零幣等方式，減碳效益會很難評估，實務上恐窒礙難行。

環境部今年碳費收取四十九點七億元，但過半用於補助企業的低碳轉型與技術升級。環團質疑，碳費除了用於排碳企業外，也應兼顧弱勢族群與公正轉型，因此提出淨零幣等提議。

彭啓明表示，碳費運用的首要目標是如何減碳極大化，參考歐盟排放交易體系（ETS）等國際經驗，總量管制與排放交易的收益均用於資助創新減碳而非發放給民眾。至於淨零幣等作法執行難度高，且對國家減碳目標的實質效益很難評估。

彭啓明強調，碳費的使用精神，在於一元的投入能否發揮出五元的效益，碳費是讓企業自己花錢，引導製程改變等方式來減碳，任何減碳的建議都很寶貴，但還是要回到實質的減碳評估。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀補充，氣候變遷因應法已明定碳費收入的用途與項目，必須以減量、調適規畫為主，現行已經有協助弱勢群體的空調設備汰換、節能設備納入等，截至今年十一月前的詢問度都還滿高的，例如長照、安養機構等。

蔡玲儀提到，現行環境部的環保集點（綠點）可去超商兌換咖啡和其他小獎品等，以及補助部分大眾運輸折抵等，環境部內部也在思考如何將綠點擴大推廣。

平時有在收集環境部綠點的民眾表示，綠點點數的回饋實質利率其實偏低，咖啡、折抵都屬於順手可拿的小確幸，也適合本來就有搭乘大眾運輸、購買環保標章商品或入住環保旅館習慣的人，如果在各項綠色消費有更直接的折扣，相信會有更多人響應綠生活。