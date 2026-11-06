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駐波蘭代表劉永健投書 籲挺台參與聯合國氣候公約

中央社／ 華沙6日專電

波蘭代表劉永健以「台灣大使：從承諾走向行動」為題投書，6日刊登於波蘭主流媒體「共和報」（Rzeczpospolita），向波蘭各界說明台灣對全球氣候變遷的貢獻，並籲請國際社會支持台灣有意義參與聯合國氣候變化綱要公約。

劉永健在文中指出，氣候變遷已成為攸關社會安全、產業發展及國家韌性的全球共同挑戰。儘管台灣並非聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的正式締約方，但始終積極依循「巴黎協定」（ParisAgreement）的精神推動氣候治理，並與國際夥伴攜手尋求務實解方。根據數據顯示，台灣2024年的溫室氣體淨排放量較2005年減少6.59%，減碳成效顯著。

為進一步加速產業的綠色轉型，台灣今年徵收碳費金額規模達約1.35億歐元（約新台幣49.4億元），並成立基金投入溫室氣體減量及氣候變遷調適工作。

值得一提的是，英國最新公布的「碳邊境調整機制」（UK CBAM）合格碳價機制清單中，台灣的碳費制度名列其中，代表台灣的碳價與減碳政策已正式與國際接軌。未來，台灣也將持續發展碳排放交易系統（TW-ETS），建立多元且完善的碳價機制。

在能源轉型方面，台波兩國的合作正穩健深化。劉永健表示，台灣經濟部與波蘭能源部10月在台北順利召開「第3屆台波氫能工作小組會議」，聚焦氫能政策、波蘭氫樞紐投資及碳捕捉封存技術（CCS）等議題，雙方並共同見證產業協會簽署合作備忘錄。

他強調，台灣長期以來以務實、積極的行動推進氣候外交。為了擘劃更具韌性與永續的未來，台灣將持續與波蘭等理念相近的國際夥伴共同投入。

他也在文中鄭重呼籲波蘭及國際社會，正視台灣的努力與價值，支持台灣有意義參與聯合國氣候變化綱要公約，共同為地球永續貢獻心力。

波蘭 聯合國 氣候變遷

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