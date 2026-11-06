內政部辦建築淨零論壇 探討建築能效提升實踐方向

內政部今天舉辦「住的淨零綠生活」產業交流論壇，邀請日本及台灣產官學界專家代表，針對建築淨（近）零化於租賃、交易及維運管理等面向的市場需求與支付意願進行深入交流，探討建築能效提升與相關政策工具的實踐方向。

內政部透過新聞稿指出，「住的淨零綠生活」產業交流論壇於國立台北科技大學舉辦，由日本立命館亞洲太平洋大學教授山浦紘一分享國際建築淨零轉型等議題，論壇最後由董建宏、內政部建築研究所所長王榮進，與山浦紘一等學者、業者，從政策、技術與市場三大面向，深入探討台灣邁向淨零綠生活的關鍵策略。

內政部政務次長董建宏指出，面對氣候變遷與能源轉型挑戰，內政部持續推動建築能效提升、既有建築改善及近零碳建築等政策，讓建築成為能源的載體，而不再是能源的消耗品，並兼顧國土韌性、居住品質與經濟可行性。

董建宏強調，今年特別延續過往的研究基礎，將研究視角擴大至「租屋族、不動產交易及物業管理」等市場參與者，瞭解他們對於提升居住環境並降低能源消耗所願意負擔的價格，期望更深入掌握各界對建築節能措施的實際需求與接受度，作為未來研擬市場誘因與政策工作的重要參考。

內政部表示，未來將持續深化相關研究，作為建築能效提升、市場誘因及政策工具研擬的重要參考，逐步推動兼顧環境永續、居住品質與市場可行性的近零碳建築政策，提升民眾對「住的淨零綠生活」的意願與認知，共同打造永續、智慧與韌性兼具的建築環境與生活模式。