加拿大原民年會 劉立欣唯一受邀外國使領館官員暢談台加合作

加拿大第一民族稅務委員會（FNTC）全國年會本週在溫哥華舉行，駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣受邀演講，暢談台加原住民族的深厚關係。劉立欣是本屆年會唯一受邀外國使領館官員，參與年會的加拿大原民酋長代表均讚揚台灣推動原住民族轉型正義。

劉立欣向逾百位來自加拿大各地的原民領袖說明台灣和加拿大緊密的原民合作成果，例如FNTC與台灣南島民族論壇於2022年已簽署合作備忘錄，台灣與加拿大都是「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始成員國。

劉立欣表示，國際夥伴對加拿大拓展貿易多元化十分重要，台灣樂意成為加拿大原住民族社群的合作夥伴。

她舉例，辦事處上個月獲邀參與在卑詩省能源重鎮基蒂馬特（Kitimat）舉行的「Nation 2 Nation」活動，討論如何為卑詩省西北部第一民族創造就業機會。今年稍早，駐加拿大代表曾厚仁和她一起訪問卑詩省海達瓜依（Haida Gwaii），與當地原民議會深度交流，進一步探索台加在文化傳承、社區發展及經濟效益的合作模式。

此外，去年底台灣原住民淨零永續發展協會與由加拿大原住民族領導的亞伯達省企業RUNWITHITSynthetics（RWI）簽署合作協議，運用6D模擬技術及人工智慧，協助台灣原住民族針對極端天氣制定應變計畫。

劉立欣藉此強調，氣候變遷是全球人類正嚴肅面對的挑戰，台灣和許多志同道合的國家一樣，致力於2050年淨零排放目標，但台灣受中國杯葛，無法參與每年舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP），台灣透過頂尖科技對抗氣候變化的經驗無緣直接分享給其他國家，這是世界的損失，希望加拿大和民主盟國能支持台灣有意義參與國際組織。

她並在演講中提到，台灣與加拿大均重視原民和解議題，台灣歷史上原民社群因制度性壓迫而遭受土地、文化、語言流失不公待遇，前總統蔡英文於2016年代表政府正式向原民道歉並開啟轉型正義工作，此乃亞洲首例。聽聞此言，年會上爆出熱烈掌聲讚揚台灣成就。

FNTC主任委員居勒（Manny Jules）對於台灣走在國際社會前端，重視原民公平正義的實踐由衷欽佩。他說，台灣的原民經濟力很活躍，既然加拿大和台灣都是IPETCA成員國，可以更好地在微型企業商機、數位貿易和電子商務等領域合作，共同引入大企業資源，在國際舞台上闖出一片天。

劉立欣也說，推進加拿大原住民與印太國家的合作是加拿大印太戰略中的重要一環，加拿大和台灣從原民合作出發，彼此都收穫許多令人意想不到的甜美果實。