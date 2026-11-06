快訊

台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大原民年會 劉立欣唯一受邀外國使領館官員暢談台加合作

中央社／ 溫哥華5日專電

加拿大第一民族稅務委員會（FNTC）全國年會本週在溫哥華舉行，駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣受邀演講，暢談台加原住民族的深厚關係。劉立欣是本屆年會唯一受邀外國使領館官員，參與年會的加拿大原民酋長代表均讚揚台灣推動原住民族轉型正義。

劉立欣向逾百位來自加拿大各地的原民領袖說明台灣和加拿大緊密的原民合作成果，例如FNTC與台灣南島民族論壇於2022年已簽署合作備忘錄，台灣與加拿大都是「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始成員國。

劉立欣表示，國際夥伴對加拿大拓展貿易多元化十分重要，台灣樂意成為加拿大原住民族社群的合作夥伴。

她舉例，辦事處上個月獲邀參與在卑詩省能源重鎮基蒂馬特（Kitimat）舉行的「Nation 2 Nation」活動，討論如何為卑詩省西北部第一民族創造就業機會。今年稍早，駐加拿大代表曾厚仁和她一起訪問卑詩省海達瓜依（Haida Gwaii），與當地原民議會深度交流，進一步探索台加在文化傳承、社區發展及經濟效益的合作模式。

此外，去年底台灣原住民淨零永續發展協會與由加拿大原住民族領導的亞伯達省企業RUNWITHITSynthetics（RWI）簽署合作協議，運用6D模擬技術及人工智慧，協助台灣原住民族針對極端天氣制定應變計畫。

劉立欣藉此強調，氣候變遷是全球人類正嚴肅面對的挑戰，台灣和許多志同道合的國家一樣，致力於2050年淨零排放目標，但台灣受中國杯葛，無法參與每年舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP），台灣透過頂尖科技對抗氣候變化的經驗無緣直接分享給其他國家，這是世界的損失，希望加拿大和民主盟國能支持台灣有意義參與國際組織。

她並在演講中提到，台灣與加拿大均重視原民和解議題，台灣歷史上原民社群因制度性壓迫而遭受土地、文化、語言流失不公待遇，前總統蔡英文於2016年代表政府正式向原民道歉並開啟轉型正義工作，此乃亞洲首例。聽聞此言，年會上爆出熱烈掌聲讚揚台灣成就。

FNTC主任委員居勒（Manny Jules）對於台灣走在國際社會前端，重視原民公平正義的實踐由衷欽佩。他說，台灣的原民經濟力很活躍，既然加拿大和台灣都是IPETCA成員國，可以更好地在微型企業商機、數位貿易和電子商務等領域合作，共同引入大企業資源，在國際舞台上闖出一片天。

劉立欣也說，推進加拿大原住民與印太國家的合作是加拿大印太戰略中的重要一環，加拿大和台灣從原民合作出發，彼此都收穫許多令人意想不到的甜美果實。

加拿大 溫哥華 原住民族

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣文學館赴捷克交流 AI挑戰與獨特文化價值受關注

中加關係升溫 分析：須留意APEC雙方是否達成新協議

中加相互豁免關稅延長兩年…加國豌豆、龍蝦等維持低稅率 陸鋼鋁比照辦理

賴總統接見馬紹爾國會議長 盼攜手維護印太和平

相關新聞

2公克香鬆被出征... 永安國小老師、家長心疼「零負評」營養師

北市永安國小營養午餐香鬆2公克事件，引發綠營猛攻。校內教師今表示，學校的營養師和行政團隊兢兢業業地努力把營養午餐做到最好，也許不完美，但絕對誠意十足，他不忍心大家誤解學校作法，很心疼這一切的用心遭到不了解的人誤會。家長也嘆「真的很不希望因為選舉的戰火拿我們永安開刀」。

台股開盤摜破4萬點 國安基金擬召開臨時委員會議

．空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破4萬點，大盤指數更一度跌破3萬8000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。 國安基金執行秘書也是財政部次長阮清華出面信心喊話，國安基金這幾天已經密切的關注情勢，這幾天的確跌得非常的多，若市場出現信心崩潰的狀況，國安基金不排除召開臨時委員會議進場護盤。這是財政部對於國安基金是否召開委員會議近期內表態最明確的一次。阮清華指出，國安基金這幾天一直都在密切的關注情勢的變化，一直在密切關注與掌握當中。

再表態反對老人免健保 石崇良：我默不作聲才是嚴重失職

立法院日前三讀修正「老人福利法」，明定65歲以上長者排富免健保費，行政院擬再祭出不副署。衛福部長石崇良今天在立法院受訪時表示，這次修法有嚴重瑕疵，違反健保基本架構，影響健保互助互利、量能付費及世代公平，如果我默不作聲，我相信這才是嚴重的失職。

進口物價漲幅飆新高 一圖看AI通膨影響多大

國際油價及AI需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大，10月的 進口物價指數以新台幣計價年增33.32%，為1977年有統計以來最大漲幅，顯示AI通膨效應持續發酵。

歷史上的今天／1959年美空軍機動攻擊隊演訓 讚我進步

1959年11月6日，美太平洋空軍機動攻擊部隊在中部基地進行中美空軍聯合作戰訓練演習，擔任演習指揮官的美空軍第十三航空隊司令穆曼在基地對記者表示，美太平洋空軍機動攻擊部隊對中美空軍聯合作戰具有充分信心，且可應付在這個地區發生的任何情況。在這種情形下，美國本土的強大空軍力量上能在幾小時或數天內提供有力的支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。