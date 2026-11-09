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2026桃園花彩節11月14日大溪登場 11公頃圖騰花海、經典歌手接力開唱
2026桃園花彩節以「花彩戀曲」為主題，將於11月14日至22日在大溪月眉休閒農業區登場。桃園市政府農業局今年規劃11公頃圖騰花海，結合音樂演出及特色拍照裝置，邀請民眾走訪大溪，欣賞花海與音樂交織的秋日風景。
農業局長陳冠義表示，桃園花彩節利用二期稻作休耕期間，以波斯菊、百日草等綠肥作物進行田間圖騰創作，鼓勵農民依設計圖案種植不同花色作物，待花卉盛開後形成色彩豐富的花田景觀，有別於一般盆栽排列的花卉展覽。今年以「花彩戀曲」為主題，結合音樂演出，邀請多組歌手及樂團登上花田舞台。
陳冠義表示，花彩節直接運用綠肥作物進行田間圖騰創作，今年大量採用浪漫曲線構圖，花開後將呈現如水彩畫般繽紛的視覺效果。田間也設置多處特色美拍裝置，包括宛如航行花海的「浪花朵朵」，以及融入大溪女兒、歌后鳳飛飛帽子意象的「花彩飛飛」，讓民眾漫遊花田、拍照留念。
音樂演出方面，11月14日開幕日自下午1時30分起，由樂團甜約翰及李翊君接力登台。李翊君將率領演唱會樂隊演出40分鐘，帶來經典代表作及鳳飛飛組曲；11月15日下午邀請YOYO家族KIWI姐姐帶動跳。11月21日由民歌天后鄭怡、許景淳攜手舉辦「花的戀曲音樂會」，演唱經典民歌及鳳飛飛金曲；11月22日下午3時則由人氣樂團「芒果醬MANGO JUMP」壓軸登場，演唱深受年輕族群喜愛的〈我喜歡你〉。
農業局表示，月眉休閒農業區周邊還有落羽松、中庄吊橋等景點，活動會場也規劃在地農產及特色美食市集，歡迎民眾於11月14日至22日走訪大溪，賞花、聽音樂、品嘗在地美食，體驗桃園花彩節的獨特魅力。
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