2026桃園花彩節11月14日大溪登場　11公頃圖騰花海、經典歌手接力開唱

你心中的新北最強油飯是哪一家？是市場裡從小吃到大的老攤，還是宴席上香氣四溢的招牌米糕？由新北市政府市場處主辦的「2026新北油飯節」網路票選熱烈進行中，即日起至11月16日下午5時，邀請全民上新北iVoting，為喜愛的店家投下支持的一票，每日參與還有機會抽中總價值10萬元好禮！ 立即投票 經典古早味、創意新滋味，兩大組別各展手藝 油蔥、香菇與蝦米交織的香氣，搭配粒粒飽滿的糯米，成就許多人記憶中的好味道。看似簡單的一碗油飯，從選米、浸泡、炊蒸到拌炒，每個步驟都藏著店家的經驗與堅持。 今年新北油飯節規劃「古早炊香組」及「當代豐味組」雙組競賽。「古早炊香組」由老店、市場攤商與小吃店展現傳統功夫，端出熟悉的家鄉滋味；「當代豐味組」則由餐廳、飯店業者透過食材搭配、料理技法與擺盤巧思，重新演繹油飯，展現不同於日常小吃的料理風貌。 從市場巷弄到餐廳飯店，民眾可以透過票選平台認識各家特色，替口袋名單集氣，也為下一趟美食之旅尋找新目標 天天都能投！兩組各5票，支持愛店抽好禮 本次網路票選不限新北市民，持有本國手機門號即可參與。每人每日最多可投10票，「古早炊香組」及「當代豐味組」各最多5票，同一店家每

2026-11-09 00:00