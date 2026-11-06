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台韓學術交流振興論壇 盼雙邊積極對話共創福祉

中央社／ 台北6日電

台韓學術交流振興論壇今天在台北舉行，中央研究院院長陳建仁說，台灣與韓國在經濟與科技面向競爭，仍應合作建立緊密夥伴關係，透過良性競爭追求卓越，創造共同福祉；韓國駐台代表黃載皓則說，盼藉由專家、學者的交流，建立雙邊互信合作方向的起點。

2026台韓學術交流振興論壇今天在台北晶華酒店舉行，除陳建仁、黃載皓外，還有同時擔任台韓國會議員友好協會會長的立法委員林德福、政治大學校長李蔡彥、前中華民國駐韓國大使梁光中，還有50位來自台灣與韓國的專家學者共同參與。

陳建仁在開幕式致詞時指出，台灣及韓國位處東亞，在經濟發展、科技創新和國際參與都有亮麗成績，尤其在半導體、資訊科技和人工智慧等領域具有重要的國際影響力，且都面臨相同機會與挑戰，而東亞周邊地緣政治的情勢也相當複雜，區域安全情勢變化所帶來的壓力與不確定性，皆是台韓雙方共同關切的重要課題。

陳建仁說，正因台韓有如此相似的環境，更應再加強彼此理解、深化合作，雖然雙方在經濟與科技面向競爭，仍應合作建立緊密夥伴關係，透過良性競爭追求卓越，彼此學習相互扶持，創造共同福祉，為區域以及世界發展做出貢獻。

他表示，學術交流能透過分享研究成果、觀點激盪等來開拓新的研究領域、培育下一代人才，建立長久穩固的合作關係，期盼今天論壇能為台韓交流創下一個新的起點，讓雙方學者深度的對話增進理解，在互相學習當中尋求合作，攜手迎接未來。

黃載皓說，韓國與台灣在歷史、文化上有深厚連結，在經濟產業也具有互補優勢，尤其在半導體、人工智慧等產業的全球供應鏈，韓台雙方的地位與影響力更是舉足輕重，值此國際環境根本性變化的此刻，雙方需要凝聚專家、學者的智慧與力量，期待論壇能成為雙方建立信任，並共同探討具體合作方案的重要起點；他也喊話，希望明年專家、學者參與人數能較今年再成長。

林德福則提到，在中東戰爭、俄烏情勢、大國角力情形下，相信韓國、台灣都不希望成為大象打架的犧牲品，台灣要保持與各方對話的彈性，透過溝通避免誤判，因為戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，要避免戰爭螺旋增加，為東亞地區的和平、穩定、繁榮貢獻更多力量。

梁光中表示，政治關係上，由於北韓核子威脅、韓美同盟以及中國的政治經濟壓力，韓國政府對台灣與韓國的雙邊關係立場較為謹慎，但就他了解，韓國朝野皆相當了解，維持台海的和平穩定是關係到韓半島安全生存與發展，且台海和平穩定也是亞太各國的共識，這毋庸置疑。

梁光中也提到，台韓貿易緊密，而在半導體產業部分，台灣強項是封裝技術等，韓國優勢則在記憶體、電池等，雙方若合作，相信可以提升雙方國際競爭力，也可保障全球供應鏈的安全與韌性；他還說，台韓在文化、觀光、學術交流其實都很密切，期盼論壇能有具體的政策建議，作為雙邊共同執行的依據，也促進台韓雙邊關係。

韓國 陳建仁 中央研究院

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