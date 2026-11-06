拉美加勒比海友邦串連參與台灣國際旅展 賴總統出席力挺

2026ITF台灣國際旅展登場，總統賴清德今天出席由6友邦首次串連組成的拉丁美洲暨加勒比海館開幕式，力挺友邦觀光，期盼「永續共好、榮邦啟航」。外交部次長葛葆萱說，友邦首度串連參展，期盼讓民眾有機會認識邦交國豐富的觀光資源。

2026 ITF台灣國際旅展6日至9日在台北南港展覽館1館舉行，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）今年首度攜手區域6個友邦，包含貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，共同推出「拉丁美洲暨加勒比海館」。

賴總統在交通部長陳世凱、葛葆萱等人陪同下，與6友邦駐台大使一同參與拉丁美洲暨加勒比海館開幕儀式，推動飛機造型的操縱桿，力挺友邦觀光，期盼「永續共好、榮邦啟航」，讓台灣民眾能體驗邦交國的多元文化以及旅遊魅力。

葛葆萱陸續參觀6友邦的攤位，試吃當地小吃，參與互動小遊戲。他受訪表示，他去過這6個友邦，深刻了解各國都有非常豐富的觀光資源，但因為地理位置離台灣較遠，民眾認識的機會不多，此次LACTO協助串連，希望能促進更多台灣民眾認識友邦，進而到友邦旅行，帶動觀光發展。

LACTO主任詹朝富表示，近年辦事處大力推廣友邦旅遊，增進台灣旅客對拉美加海友邦的認識，今年10月LACTO也籌組11家旅行業者前往瓜地馬拉參加「2026中美洲旅遊市場展」，透過產業交流與實地踩線考察，深入掌握當地觀光資源、景點特色、交通便利性及旅遊接待量能，進一步開發拉美特色旅遊產品，同時深化台灣與友邦的觀光交流，開拓雙邊旅遊合作新契機。

根據LACTO資訊，貝里斯擁有世界知名的大藍洞、珊瑚礁與熱帶雨林，是潛水、浮潛及生態旅遊的好去處。瓜地馬拉融合馬雅文明、火山湖泊與安地瓜古城500年風華，展現千年文明、自然景觀與歷史城鎮交織的獨特魅力。巴拉圭擁有壯觀的伊泰普水壩、氣勢磅礴的瀑布及綠意盎然的自然景觀，還有原民悠揚樂音與精緻工藝，創造出獨具特色的人文風貌。

聖克里斯多福及尼維斯以翠綠山巒、熱帶雨林與湛藍海景交織出迷人的島嶼風情，無論穿梭林間步道、登高飽覽壯麗山海，或探索豐富的自然生態，都令人流連忘返。聖露西亞以壯觀的皮通山雙峰、熱帶雨林及海岸景色著稱，從登山、溫泉到海上活動，都能體驗精采的島嶼樂趣。聖文森及格瑞那丁由多座島嶼組成，擁有清澈湛藍的海水、繽紛多彩的珊瑚礁與迷人的熱帶島嶼風光，是跳島探險、浮潛及潛水愛好者的天堂。